NBA 2021: Kevin Durant non giocherà con gli Utah Jazz martedì per il protocollo anti-Covid

Brooklyn Nets che ancora devono carburare del tutto in questa nuova stagione NBA, nonostante l’accoppiata di stelle formata da Kyrie Irving e Kevin Durant. Una difficoltà in più ci sarà nella partita di martedì (mercoledì all’1.30 di notte per l’Italia) al Barclays Center.

La compagine bianconera dovrà infatti privarsi di Durant, che è stato fermato per il protocollo anti-Covid. Molto probabilmente l’ex ala piccola dei Warriors ha avuto contatti con positivi e, in attesa del tampone, non potrà scendere in campo.

Foto: Lapresse