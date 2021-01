Napoli-Spezia oggi, Serie A: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni

Oggi, 6 gennaio, alle ore 18.00 il Napoli tornerà in campo allo Stadio Diego Armando Maradona per sfidare lo Spezia in un match valido per la 16ma giornata di Serie A. I ragazzi di Gennaro Gattuso sono partiti con un importante successo in questo 2021 sul campo del Cagliari. I liguri, invece, hanno ceduto il passo tra le mura amiche contro il Verona.

Il tecnico degli azzurri si affiderà, come sempre, al 4-2-3-1 nonostante le pesanti assenze di Mertens e Osimhen. Petagna giocherà nel ruolo di centravanti alle sue spalle agiranno Lozano, Zielinski e Insigne. A fare da diga davanti alla difesa Bakayoko e Ruiz mentre Manolas guiderà il compagno di reparto Maksimovic. Tra i pali dovrebbe esserci Ospina anche se non è da escludere la possibilità che venga impiegato Meret.

Vincenzo Italiano, invece, schiererà i suoi con il 4-3-3. Tridente d’attacco di qualità e peso con Gyasi, Nzola e Farias. In mediana Deiola, Agoumé e Pobega con Terzi a guidare la linea di difesa. Gli obiettivi delle due squadre, ovviamente, sono completamente diversi. I partenopei lottano per le primissime posizioni della classifica mentre i liguri vanno a caccia di punti pesanti in chiave salvezza.

Di seguito il programma del match tra Napoli-Spezia valida per la 16ma giornata di Serie A. La partita, in programma alle ore 18.00, sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN.

NAPOLI-SPEZIA: PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Demme, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Petagna.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Terzi, Marchizza; Deiola, Agoume, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias.

NAPOLI-SPEZIA: PROGRAMMA

MERCOLEDì 6 GENNAIO

Ore 18.30

Napoli-Spezia

Diretta streaming DAZN

Diretta tv su DAZN1

Foto: Lapresse