MotoGP, Marc Marquez riprende ad allenarsi: lo spagnolo pubblica una foto su Instagram

Marc Marquez ha ripreso i suoi allenamenti. Lo spagnolo, punto di riferimento assoluto della MotoGP, ha voluto informare tutti i suoi follower su Instagram della propria preparazione atletica, in un momento molto particolare della sua carriera.

“Primo giorno di pedalate indoor“, le parole di Marc, ancora con il tutore al braccio destro. Come è noto, il pilota spagnolo è assente dalle competizioni dallo scorso luglio, quando in occasione del primo round iridato a Jerez de la Frontera (Spagna) cadde rovinosamente, procurandosi una brutta frattura all’omero del braccio destro. L’inizio del calvario per Marquez, sottopostosi da quel momento a tre operazioni, considerando tra le altre cose un innesto osseo di cresta iliaca con lembo libero corticoperiostale e la cura da un’infezione.

Ora come ora non si conoscono gli effettivi tempi di recupero dell’iberico, ma di sicuro il post social dimostra quanto la voglia di lottare ci sia da parte dell’otto volte iridato. Indubbiamente, è il momento più difficile del suo percorso agonistico e l’aspetto legato alla sua salute è prioritario su tutto. Difficile pensare che a marzo possa girare in pista per i test a Losail (Qatar) o al via del campionato 2021. Non resta che attendere delle conferme.

IL POST SU INSTAGRAM DI MARC MARQUEZ

Foto: Hazrin CRIC / Shutterstock.com