MotoGP, Fausto Gresini verrà risvegliato dal coma farmacologico

“Sono in lieve miglioramento le condizioni di Fausto Gresini che nella giornata del 30 dicembre era stato trasportato all’ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna. Giunto in ospedale e ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva del Prof. Cilloni con livelli di saturazione dell’ossigeno nel sangue molto bassi, il Team Principal della Gresini Racing è stato indotto in coma farmacologico e ventilato mediante intubazione oro tracheale per aumentare l’ossigenazione degli organi“, si legge in una nota stampa (fonte: Adnkronos) del team italiano.

“Durante le ultime ore, viste le condizioni generali stabili e in miglioramento, i medici hanno deciso di risvegliarlo lentamente, per accertarsi che riesca a ventilare autonomamente“, è stato precisato nel comunicato. Il 59enne, due volte campione del mondo della 125cc (1985-1987), era stato ricoverato nella serata del 30 dicembre in seguito ad alcune complicazioni a livello respiratorio causate dalla sua positività al Covid-19 ed era stato indotto il coma farmacologico, destando non poche preoccupazioni. Stando alle ultime notizie che arrivano dalla struttura ospedaliera, ci sono dei segnali confortanti. Si spera ne seguano altri.

Foto: Lapresse