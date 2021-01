Milan-Atalanta oggi, Serie A: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni

Milan-Atalanta: oggi, 23 gennaio 2021, è un nuovo giorno della verità in Serie A. L’anticipo fra i rossoneri e i nerazzurri bergamaschi rivelerà un nuovo capitolo di questo campionato.

Da una parte gli uomini di Stefano Pioli, primi in classifica a quota 43 punti dopo diciotto giornate, che vogliono dare ulteriore seguito al loro lunghissimo periodo d’oro, interrotto soltanto dallo stop contro la Juventus, dall’altra quelli di Gian Piero Gasperini, sesti in classifica a quota 33 punti, pronti a dare battaglia per tenere vivo una volta di più il sogno di qualificarsi nuovamente alla Champions League anche l’anno prossimo.



Chi la spunterà? La parola al campo, unico giudice supremo. Di certo, nelle previsioni degli appassionati, ci si attende un match ricco di emozioni e con tanti gol.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv/streaming e le probabili formazioni di Milan-Atalanta, match valido per la 18ma giornata della Serie A 2021 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e Now TV, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport, con le pagelle del match minuto per minuto.

MILAN-ATALANTA : PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

SABATO 23 GENNAIO 2021:

18.00 Milan-Atalanta

MILAN-ATALANTA : COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202).

Diretta tv su Sky Sport HD 252

Diretta streaming su Sky Go e Now TV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport, con le pagelle match.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-ATALANTA:

MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli.

ATALANTA (3-4-2-1) – Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; D. Zapata. All.: Gasperini.

Foto: Lapresse