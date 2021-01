Lotta greco-romana, Grand Prix Zagreb Open 2021: Bellino, Abbrescia e Maffezzoli accedono ai recuperi per il 3° posto

Prima gara internazionale della stagione olimpica per la Nazionale italiana di lotta greco-romana, di scena quest’oggi in Croazia nelle fasi eliminatorie del Grand Prix Zagreb Open 2021. La kermesse balcanica, in corso di svolgimento al Dom Sportova, si concluderà domani con i ripescaggi e con le finali di tutte le categorie di peso in programma. L’Italia è ancora in corsa per il podio con tre atleti, che dovranno ricorrere però ai recuperi per provare ad accedere alla finale per il 3° posto.

Giovanni Freni, impegnato in un girone all’italiana nei 55 kg, ha perso tutti e tre gli incontri disputati per superiorità dell’avversario e domani terminerà il suo cammino con l’ultima sfida di Round Robin contro l’uzbeko Ilkhom Bakhromov. Niente da fare anche nei 63 kg per Giovanni Paolo Alessio, eliminato all’esordio dal padrone di casa croato Dominik Celicek. Tre sconfitte su tre al primo turno nei 67 kg (categoria olimpica) per gli azzurri Steve Momilia, Ruben Marvice e Francesco Bellino, ma quest’ultimo è stato ripescato e domani può ancora raggiungere il terzo gradino del podio in caso di vittoria contro l’uzbeko Mirzobek Rakhmatov ed eventualmente contro il moldavo Donior Ismalov.

Accede ai recuperi anche Riccardo Vito Abbrescia nei 77 kg (gara presente nel programma di Tokyo 2020) dopo aver vinto il primo turno di qualificazione ed aver perso agli ottavi di finale con lo svedese Lukas Ahlgren, mentre gli altri nostri portacolori Luca Dariozzi (vincitore di un match in qualificazione) e Ciro Russo sono usciti definitivamente di scena agli ottavi.

Ripescaggio tricolore anche nei -82 kg, con Matteo Maffezzoli che si è dovuto arrendere ai quarti con il futuro finalista tedesco Hannes Wagner ed è dunque ad un solo successo dal pass per la finalina di consolazione. Una vittoria agli ottavi ma niente ripescaggi invece nei -87 kg per Fabio Parisi, eliminato per 3-1 dal turco Dogan Goktas, mentre nella stessa categoria gli altri italiani Mirco Minguzzi e Simone Fidelbo hanno perso al debutto. Out al primo turno anche Samuele Varicelli nei 130 kg.

Foto: LPS/Claudio Bosco