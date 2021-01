Lotta femminile, Grand Prix Henri Deglane 2021: a Nizza Aurora Campagna ed Enrica Rinaldi quinte

Dodici azzurre della lotta femminile erano iscritte oggi al Grand Prix Henri Deglane a Nizza: in Francia il torneo odierno aveva una formula particolare, che prevedeva l’eliminazione dell’atleta solamente alla seconda sconfitta e non alla prima. In programma le gare soltanto per le sei categorie di peso olimpiche, ma nei -50 kg non vi erano azzurre in gara. Nei -53 kg Sara Ettaki ha perso agli ottavi contro la francese Emma Luttenauer e nei ripescaggi contro la spagnola Marina Rueda, mentre Carmen Di Dio si è fermata negli ottavi contro la transalpina Hilary Honorine e nei ripescaggi contro la tedesca Nina Hemmer. Azzurre entrambe none. Nei -57 kg Ambra Campagna è stata battuta negli ottavi dalla statunitense Helen Maroulis e nei ripescaggi dalla turca Mehlika Ozturk, mentre Arianna Carieri ha perso negli ottavi dalla statunitense Lauren Louive e nei ripescaggi dalla turca Bediha Gun. Azzurre entrambe tredicesime.

Nei -62 kg Aurora Campagna è uscita ai quarti contro la tedesca Luisa Helga Gerda Niemesch, poi ai ripescaggi ha superato la tedesca Anne Nurnberger e la turca Cansu Aksoy, prima di arrendersi nella finale per il terzo posto all’ucraina Yulia Tkach. Sara Da Col ha perso ai quarti contro la statunitense Macey Kilty e nei ripescaggi ha battuto la spagnola Lydia Perez prima di essere sconfitta dalla francese Ameline Douarre. Elena Esposito è stata battuta ai quarti dalla statunitense Kayla Miracle e nei ripescaggi dalla turca Cansu Aksoy. Rebecca De Leo ha rinunciato dopo la composizione del tabellone. Aurora Campagna chiude quinta, settima Sara Da Col, nona Elena Esposito, non classificata Rebecca De Leo.

Nei -68 kg Vanessa Braschi ha perso negli ottavi contro la statunitense Forrest Molinari e nei ripescaggi contro la francese Kendra Dacher, mentre Laura Godino ha ceduto negli ottavi alla statunitense Tamyra Mensah Stock e nei ripescaggi alla tedesca Maria Selmaier. Azzurre entrambe none. Nei -76 kg Enrica Rinaldi ha superato agli ottavi la turca Merve Pul ed ai quarti la tedesca Johanna Meier, ma in semifinale ha ceduto all’austriaca Martina Kuenz, poi nella finale per il terzo posto ha perso contro la francese Cynthia Vescan. Elenj Pjollaj ha battuto agli ottavi la turca Aysegul Ozbege, ma ai quarti ha perso contro la tedesca Francy Radelt, mentre ai ripescaggi ha ceduto alla francese Cynthia Vescan. Quinta Enrica Rinaldi, nona Elenj Pjollaj.

Foto: Claudio Bosco LPS