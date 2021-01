Paura e incertezza. E’ un po’ così che si vive questo inizio di 2021, pensando alle Olimpiadi di Tokyo (23 luglio-8 agosto). Lo stato di emergenza imposto dal Governo nipponico per via dei casi da Covid-19 evidenzia quanto il livello di tensione sia molto alto.

Da questo punto di vista è noto che 11 regioni, tra cui Osaka e Kyoto (compresa la capitale), sono chiuse fino al 7 febbraio. In un contesto pandemico complicato, dubbi e perplessità arrivano dal ministro per le riforme amministrative e normative, Taro Kono, il quale ha espresso una posizione non certo rassicurante in merito all’organizzazione dei Giochi: “Vista la situazione del coronavirus, tutto può succedere“. Un segnale frutto anche di quanto percepito dagli stessi nipponici, che stando ad alcuni sondaggi non vorrebbero annullata o rinviata la rassegna a Cinque Cerchi.

Il presidente del Comitato organizzatore Yoshiro Mori martedì aveva dichiarato che un altro rinvio sarebbe stato assolutamente impossibile e che il Giappone deciderà nei prossimi mesi come gestire la presenza del pubblico. Una decisione attesa tra febbraio e marzo. Certo è che le perplessità non mancano ed è altrettanto evidente che la diffusione del vaccino su larga scala sia la vera soluzione per organizzare questo evento in totale sicurezza e senza il timore di avere delle ripercussioni negative sulla salute di tutti.

