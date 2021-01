Lo Spezia elimina la Roma in Coppa Italia: 4-2 d.t.s., i liguri volano ai quarti. Pasticcio dei giallorossi con 6 cambi: è irregolare

Lo Spezia ha sconfitto la Roma per 4-2 dopo i tempi supplementari e si è così qualificato ai quarti di finale della Coppa Italia 2021 di calcio. Grande colpo della compagine ligure, che espugna lo Stadio Olimpico e si guadagna un nuovo big match contro il Napoli. I bianconeri sono passati in vantaggio per 2-0 nel primo quarto d’ora. I giallorossi hanno recuperato e hanno mandato la contesa ai trenta minuti aggiuntivi, incominciati con due espulsioni per i padroni di casa e poi proseguiti col sigillo risolutoe di Verdi. Attenzione: la Roma perderà questa partita a tavolino per 3-0 perché ha effettuato sei sostituzioni (l’ultima al 95′, Ibanez per Pedro), non si può effettuare a termini di regolamento.

LA CRONACA DELLA PARTITA:

Lo Spezia passa in vantaggio al 6′: Saponara lancia Maggiore, il quale si infila nella morsa Cristante-Mancini e finisce a terra; l’arbitro concede il calcio di rigore e Galabinov trasforma. I liguri sono decisamente più tonici in campo e al 15′ raddoppiano: Deiola recupera un pallone, Galabinov appoggia per Saponara, il quale calcia di prima intenzione e trova l’inatteso raddoppio. La Roma prova a reagire, si rende pericolosa con Spinazzola al 28′ e con Pedro al 38′, poi accorcia le distanze al 43′: Pellegrini trasforma il calcio di rigore dopo aver subito fallo da Ismajli.

Nella ripresa Mkhitaryan sale in cattedra, si rende pericoloso in un paio di circostanze e poi al 73′ sigla la rete del pareggio al termine di una bellissima triangolazione con Borja Mayoral. I giallorossi provano allora a chiudere i conti ma Mkhitaryan e Mayoral non sono precisi, la contesa va così ai supplementari. In avvio dei supplementari la Roma incappa in una doppia espulsione: Mancini e il portiere Pau Lopez commettono due brutti falli, Cristante deve lasciare il campo a Daniel Fuzato per andare tra i pali. La Roma rimane in nove uomini, lo Spezia amministra la situazione e piazza il colpo risolutore al 107′: cross dalla sinistrra di Dell’Orco, l’ex Verde stacca di testa e sigla il gol vittoria. I giallorossi non hanno più la forza di rispondere con due uomini in meno e salutano il torneo, mentre i bianconeri firmano un’impresa e si regalano i quarti di finale, aggiungendoci un bellissimo pallonetto di Saponara al 119′.

Foto: Lapresse