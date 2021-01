LIVE Snowboard, PSL a squadre Bad Gastein in DIRETTA: Claudia Riegler e Andreas Prommege, Austria profeta in patria. Sul podio Germania e Russia. Italia lontana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

I RISULTATI DEFINITIVI DELLA PROVA DI BAD GASTEIN:

1. Austria 1 (Claudia Riegler e Andreas Prommeger)

2. Germania 1 (Stefan Baumeister e Cheyenne Loch)

3. Russia 1 (con Dmitrij Loginov e Sofia Nadyrshina)

4. Austria 2 (Benjamin Karl e Daniela Ulbing)

h 14.04 LA VITTORIA IN QUESTA PROVA VA A AUSTRIA 1: Claudia Riegler e Andreas Prommeger battono nettamente Stefan Baumeister e Cheyenne Loch, che si devono accontentare del secondo posto.

h 14.01 PARTE LA BIG FINAL: AUSTRIA 1 VS. GERMANIA 1

h 14.00 Il terzo posto va a Russia 1, con Dmitrij Loginov e Sofia Nadyrshina che battono (+1.35) Austria 2 (Benjamin Karl e Daniela Ulbing).

h 13.58 PARTE LA SMALL FINAL: AUSTRIA 2 VS. RUSSIA 1

h 13.57 Arriva la comunicazione: si parte fra un minuto con la Small Final.

RIEPILOGO SITUAZIONI FINAL

Big Final: Austria 1 vs. Germania 1

Small Final: Austria 2 vs. Russia 1

h 13.50 Germania 1 c’è! I tedeschi superano una Russia 1 dura a morire prendendosi così la Big Final.

h 13.47 Austria 1 batte Austria 2 nel derby interno fra i padroni di casa qualificandosi per la Big Final.

h 13.45 SI PARTE CON LE SEMIFINALI!

h 13.42 Una breve pausa.

h 13.40 IL QUADRO DELLE SEMIFINALI

Austria 1 vs. Austria 2

Russia 1 vs. Germania 1

h 13.38 La seconda semifinale invece si comporrà del duello fra Germania 1, che ha battuto Russia 3, e Russia 1, che ha regolato Svizzera 1.

h 13.34 Abbiamo il primo accoppiamento valido per le semifinali: il confronto vedrà sfidarsi in pista Austria 2 e Austria 1, che hanno rispettivamente fatto fuori Austria 4 e Svizzera 2, fra l’altro infliggendo entrambe un distacco di 1.48 alle rivali.

h 13.30 INIZIANO I QUARTI DI FINALE

h 13.28 RIEPILOGO E TABELLONE VERSO I QUARTI DI FINALE

Austria 4 vs. Austria 2

Svizzera 2 vs. Austria 1

Germania 1 vs. Russia 3

Svizzera 1 vs. Russia 1

h 13.25 Russa 1 regola un Giappone 1 mai domo (+ 0.81) staccando l’ultimo pass valido per i quarti di finale.

h 13.22 PURTROPPO GLI AZZURRI NON RIESCONO A BATTERE GLI ELVETICI: March e Ochner devono cedere ai rossocrociati venendo sconfitti con 90 centesimi di distacco.

h 13.20 E’ IL MOMENTO DELL’ITALIA: March e Ochner contro Svizzera 1!

h 13.19 Germania 1 non sbaglia vincendo comodamente contro Ucraina 1, non riesce la stessa cosa a Germania 2 che, anzi, viene eliminata da una Russia 3 pressochè perfetta e meritatamente ai quarti di finale.

h 13.15 Non c’è un attimo di sosta nella strada verso i quarti di finale: ora è la volta dei duelli che coinvolgono Ucraina 1 vs. Germania 1 e Germania 2 vs. Russia 3. Tedeschi che, sulla carta, sono favoriti in entrambi gli accoppiamenti.

h 13.13 Clamorosa qualificazione per Svizzera 2 che passa al photofinish nei confronti di Austria 3, mentre Austria 1 batte nettamente Canada 1.

h 13.10 Ora il programma prevede nell’ordine Austria 3 vs. Svizzera 2 e Canada 1 vs. Austria 1: vedremo se gli austriaci faranno l’en plein.

h 13.07 In due confronti tiratissimi a qualificarsi ai quarti di finale sono rispettivamente Austria 4 e Austria 2: padroni di casa sugli scudi e pronti al derby nel prossimo turno.

13.02 VIAAAA! Austria 4 vs. Russia 2 fa segnare lo start degli 1/8 di finale.

12.55 SI RIPARTE!

RIEPILOGO E TABELLONE DEGLI OTTAVI DI FINALE (DALLE 13:00)

Austria 4 vs. Russia 2

Polonia 1 vs. Austria 2

Austria 3 vs. Svizzera 2

Canada 1 vs. Austria 1

Ucraina 1 vs. Germania 1

Germania 2 vs. Russia 3

Italia 1 vs. Svizzera 1

Giappone 1 vs. Russia 1

12.21 Giappone 1 è l’ultima squadra qualificata verso gli ottavi di finale.

12.18 AZZURRI QUALIFICATI: gli snowboarders tricolore battono una Polonia che, nel tentativo di recuperare, riesce a terminare la propria prova.

12.15 AL VIA IL DUELLO FRA ITALIA 1 E POLONIA 2: TUTTI CON GLI AZZURRI!

12.12 Ucraina 1 e Germania 2 non sbagliano: per loro arriva il passaggio del turno. Ora è il momento dell’Italia.

12.08 Austria 3 e Canada 1 estromettono rispettivamente Ucraina 2 e Svizzera 3 prendendosi il tabellone principale.

12.04 Austria 4 e Polonia 1 sono le prime squadre di questo Pre-Finals moment che si qualificano agli ottavi di finale.

12.00 SI PARTE! LA PROVA DI COPPA DEL MONDO PRENDE IL VIA

11.55 Ormai ci siamo, tutto è pronto a Bad Gastein: a breve si comincia

11.50 IL TABELLONE DEL PRE-FINALS MOMENT

Canada 2 vs. Austria 4

USA 1 vs. Polonia 1

Ucraina 2 vs. Austria 3

Svizzera 3 vs. Canada 1

Ucraina 1 vs. Corea del Sud 1

Corea del Sud 2 vs. Germania 2

Polonia 2 vs. Italia 1

Repubblica Ceca 1 vs. Giappone 1

11.45 Iniziamo a prendere confidenza con il il pre-finals moment dove sarà impegnata anche l’Italia, che si svolgerà in una run sola.

h 11.40 Venti minuti allo start della prova che scatterà con il pre-finals moment, prima degli ottavi di finale e di tutto il percorso che porterà i miniteam a disputare le finali.

h 11.35 Dopo la gara individuale, che fra l’altro al maschile ha visto vincere Aaron March, si passa quindi al contest in team, sulla pista austriaca.

h 11.30 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live del PSL a squadre di Bad Gastein.

