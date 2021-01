CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

33-45 Tripla di Morgan allo scadere!

33-42 Canestro di Morgan e allunga di nuovo il Pinar

33-40 Canestro di M’Baye

33-38 Tripla di Banks!

30-38 Ancora Taylor, che ora sta tenendo gli ospiti avanti di otto punti

30-36 Canestro di Fantinelli che prova a riavvicinare la Fortitudo

28-36 Canestro di Fantinelli

26-36 Canestro di Taylor e +10 per gli ospiti

26-34 Canestro di Taylor

26-32 Canestro di Totè

24-32 Uno su due ai liberi per Banks

23-32 Canestro di Erden

23-30 Tripla di Henry e +7 per gli ospiti!

23-27 Tripla di Birsen e allunga il Pinar

23-24 Canestro di Henry

23-22 Canestro di Birsen

23-20 Tripla di Totè a inizio secondo quarto!

20-20 Risponde Birsen!

20-17 Tripla di Baldasso!

17-17 Canestro di Taylor e nuovo pareggio

17-15 Canestro di Birsen

17-13 Tripla di Sabatini!

14-13 Uno su due ai liberi per Hunt

13-13 Due su due ai liberi per Hunt

11-13 Canestro di Banks

9-13 Canestro M’Baye e nuovo allungo del Pinar

9-11 Canestro e libero per Fantinelli

6-11 Tripla di Morgan, inarrestabile dalla Fortitudo!

6-8 Ancora Morgan, mattatore in questo inizio di match

6-6 Risponde la Fortitudo con Hunt

4-6 Ancora un canestro di Morgan e nuovo vantaggio ospite

4-4 Canestro di Morgan

4-2 Canestro di Fantinelli

2-2 Canestro di Banks

0-2 Primo canestro per gli ospiti con Taylor

20.27 Tutto pronto alla Unipol Arena per la palla a due.

20.25 Di contro il Pinar Karsiyak ha due vittorie e due sconfitte ed è in piena corsa per il secondo posto nel girone F che varrebbe il passaggio del turno ed è chiamato a vincere oggi per giocarsi tutto contro Bilbao all’ultima giornata.

20.20 Per la squadra di Dalmonte, dunque, la sfida di oggi è volta soprattutto a migliorare l’amalgama del gruppo in vista del campionato, dove la Fortitudo sta cercando di allontanarsi dalla zona salvezza.

20.15 I bolognesi sono ancora fermi al palo, con zero vittorie in quattro partite e sono ormai matematicamente eliminati dal torneo.

20.10 Buonasera a tutti per la diretta live di Fortitudo Bologna-Pinar Karsiyak, valido per la quinta giornata della Champions League di Basket.

Buona sera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di Champions League 2020-2021 di basket tra la Fortitudo Lavoropiù Bologna e il Pinar Karsiyaka, valevole per la sesta giornata del torneo continentale.

Match che ha un valore per gli ospiti, in piena corsa per un posto ai playoff, mentre la Fortitudo Bologna è ormai eliminata, con quattro sconfitte su quattro sino a qui in Europa. Gli emiliani, dunque, scenderanno sul parquet per la gloria e per rifarsi anche dopo il ko interno in campionato contro Trieste questo weekend.

Il match d’andata si è giocato settimana scorsa e il Pinar Karsiyaka si è imposto tra le mura domestiche per 80-69. Una vittoria per i turchi significherebbe salire a 8 punti e giocarsi tutto nel match finale contro Bilbao, che sarà impegnato invece in casa del Brome Bamberg, già qualificato con quattro vittorie su quattro. Inutile, invece, ricordare come Bologna sia ormai concentrato al 100% sul campionato nazionale, dove deve togliersi velocemente dalla zona retrocessione e la sfida di oggi sarà principalmente un allenamento in vista degli impegni nazionali.

La sfida tra Fortitudo Lavoropiù Bologna e Pinar Karsiyaka inizierà alle ore 20:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Credits: Ciamillo