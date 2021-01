LIVE Errani-Garcia Perez 3-6 6-3 6-2, Qualificazioni Australian Open in DIRETTA: Sara passa al turno decisivo per andare a Melbourne

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Prossima avversaria, domani, la croata Ana Konjuh, con cui non ha mai incrociato la racchetta.

VINCE SARA ERRANI, 3-6 6-3 6-2! L’ultimo punto è anche tra i più lunghi, forse il più lungo del match, parte col servizio da sotto visto che l’azzurra si stufa di continuare a dover sfidare il vento, poi sfrutta l’ultimo errore di rovescio di Garcia Perez per approdare al turno decisivo verso Melbourne!

40-30 MATCH POINT ERRANI: dritto nettamente largo di Garcia Perez.

30-30 Dritto lungo di Errani.

30-15 Cerca la seconda carica esterna Errani, trova il doppio fallo.

30-0 Rovescio in rete di Garcia Perez, che ha tentato vanamente di prendere l’iniziativa nello scambio.

15-0 Rovescio in avanzamento di Garcia Perez che finisce in ampio corridoio.

5-2 Errani, per la seconda volta nel match il nastro porta di là la palla giocata di dritto da Garcia Perez, stavolta regalandole il game. L’azzurra servirà per il match al cambio di campo.

40-30 Servizio e volée di rovescio di Garcia Perez, schema che non usa praticamente mai, ma che stavolta le porta il punto.

30-30 Serve centrale e profondo Garcia Perez, non controlla Errani.

15-30 Gioca profondo Errani, costringendo Garcia Perez a sbagliare il controbalzo di rovescio, che finisce in rete.

15-15 Dritto in rete di Garcia Perez.

15-0 Servizio e rovescio di Garcia Perez.

5-1 Errani, ancora in rete il rovescio di Garcia Perez che ora va a servire per restare nel match.

40-15 Doppio fallo di Errani.

40-0 Spinge col dritto da fondo Errani, sbaglia Garcia Perez in lunghezza.

30-0 Errani sposta Garcia Perez con il dritto, costringendola all’errore col rovescio in corsa.

15-0 Risposta in rete di Garcia Perez con il dritto.

4-1 BREAK ERRANI: game totalmente sbagliato da Garcia Perez, Sara ringrazia non dovendo spendere particolari energie per trovarsi con due break di vantaggio.

0-40 TRE PALLE BREAK ERRANI: sbaglia il dritto dal centro Garcia Perez.

0-30 Sbaglia il rovescio in corsa Garcia Perez.

0-15 Sbaglia con il dritto Garcia Perez, in lunghezza.

3-1 Errani, sbaglia ancora Garcia Perez con il dritto, stavolta in larghezza. Gran difesa dell’azzurra, tra i molti suoi marchi di fabbrica.

40-15 Altro scambio lungo, ma stavolta è Garcia Perez a sbagliare: dritto in rete.

30-15 Scambio lungo stavolta vinto da Garcia Perez, che sfrutta il campo lasciato aperto da Errani a sinistra per infilare il dritto.

30-0 Rovescio dal centro in rete di Garcia Perez.

15-0 Garcia Perez prova a tenere lontana Errani, ma dopo un ottimo primo dritto il secondo lo mette largo.

2-1 Errani, prima al centro di Garcia Perez e rovescio vincente successivo.

40-30 Buona prima di Garcia Perez, non controlla la risposta Errani.

30-30 Ottima risposta profonda di dritto di Errani, finisce allontanata Garcia Perez e il suo dritto andando indietro non trova il campo.

30-15 Missile di dritto lungolinea vincente di Garcia Perez, in corsa.

15-15 Lungo di almeno un paio di metri il dritto di Garcia Perez.

15-0 Spinge Garcia Perez con il dritto, appena largo il recupero di Errani che poi discute (molto brevemente) con il giudice di sedia.

2-0 Errani, Garcia Perez sbaglia e Sara conferma il break di vantaggio.

40-15 Gran rovescio incrociato di Errani!

30-15 Dritto lungolinea vincente di Garcia Perez, si stampa sulla riga lunga.

30-0 E c’è il bel rovescio incrociato stretto di Errani con Garcia Perez a rete!

15-0 Dritto lungo di Garcia Perez.

1-0 BREAK ERRANI: se ne va il dritto in corsa di Garcia Perez, ma Sara aveva già girato lo scambio grazie all’omologo colpo.

30-40 PALLA BREAK ERRANI: dritto largo di Garcia Perez

30-30 Dritto profondo di Errani, stecca malamente con il rovescio Garcia Perez.

30-15 Errani allontana dal campo Garcia Perez, ma sbaglia la palla corta che si ferma sul nastro.

15-15 Si apre il campo Garcia Perez per poter giocare il dritto vincente.

0-15 Perde il controllo del dritto dal centro Garcia Perez.

Tornata in campo Sara Errani, si può ricominciare con Garcia Perez al servizio.

C’è un momento di pausa, con Errani uscita dal campo, prima di ricominciare.

6-3 SET ERRANI: altra risposta sbagliata in lunghezza da Garcia Perez, e dunque si va al terzo parziale dopo un’ora e 6 minuti.

40-0 TRE SET POINT ERRANI: risposta di dritto in rete di Garcia Perez.

30-0 Errani sposta Garcia Perez costringendola a sbagliare con il rovescio.

15-0 Servizio e dritto di Errani, Garcia Perez ci arriva col rovescio, ma non ha la forza per alzare la palla.

5-3 BREAK ERRANI! Chiama a rete Garcia Perez per poi passarla di dritto! E adesso arriva la chance di servire per il secondo set.

15-40 DUE PALLE BREAK ERRANI: altra cosa dimenticabile di Garcia Perez, che mette in rete un comodo dritto in avanzamento.

15-30 Disastro di Garcia Perez a rete: dopo una gran prima va a chiudere di rovescio, ma mette la palla appena larga.

15-15 Dritto che non trova il campo di Garcia Perez.

15-0 Buona prima di Garcia Perez.

Nel frattempo Ana Konjuh sarà la sfidante di chi vince questo match, avendo battuto Cagla Buyukakcay 6-4 6-2. Sconfitto Lorenzo Giustino: 6-3 7-6(7) per Blaz Rola.

4-3 Errani, break Garcia Perez. Se ne va il dritto incrociato in corsa e con esso anche il vantaggio che era arrivato pochi minuti fa.

Vantaggio Garcia Perez, dritto in rete di Errani in uscita dal servizio.

40-40 CHE PUNTO! Anche parecchia fortuna di Garcia Perez, che solo l’immensa bravura di Errani vicino a rete impedisce sia punto, rovescio e poi palla appoggiata dall’altra parte!

30-40 Palla break Garcia Perez, appena lungo il dritto in recupero di Errani in uscita dalla seconda di servizio.

30-30 Contropiede di dritto vincente di Garcia Perez.

30-15 Il nastro blocca il dritto di Garcia Perez e lo fa morire dall’altra parte: fortuna per la spagnola.

30-0 Gran prima centrale di Errani che Garcia Perez non controlla.

15-0 Sbaglia con il dritto Garcia Perez.

4-2 BREAK ERRANI: seconda non proprio pericolosa e poi dritto lungo di Garcia Perez, che di nuovo cede la battuta.

30-40 PALLA BREAK ERRANI: ritrova l’ace Garcia Perez.

15-40 DUE PALLE BREAK ERRANI: dritto in rete dell’azzurra.

0-40 TRE PALLE BREAK ERRANI: bruttissimo errore di Garcia Perez che al momento di chiudere la volée di dritto la spedisce fuori col campo totalmente aperto.

0-30 Più che buona risposta di Errani con il dritto, Garcia Perez non trova l’impatto con la palla.

0-15 Garcia Perez gira lo scambio con il dritto, ma al momento di chiudere mette la palla in rete.

3-2 Errani, Garcia Perez cerca di sfondare con entrambi i colpi da fondo, ma appena Sara varia la spagnola va in crisi e per lei c’è tutto il tempo di giocare il dritto vincente.

40-30 Dritto vincente di Garcia Perez, aiutata anche da una precedente riga presa.

40-15 Altro gran punto! E lo vince ancora Sara Errani col dritto in corsa verso l’incrocio delle righe dopo la lotta sulla diagonale, seguito dal rovescio vincente in campo aperto!

30-15 Bel dritto di Errani dopo aver allontanato Garcia Perez!

15-15 Dritto largo di Garcia Perez.

0-15 Si arrabbia Errani in seguito all’errore di dritto in lunghezza appena commesso.

2-2 BREAK ERRANI: ottima risposta di Sara, Garcia Perez non controlla il dritto molto profondo. Si ritorna in parità.

15-40 DUE PALLE BREAK ERRANI: servizio e rovescio di Garcia Perez.

0-40 TRE PALLE BREAK ERRANI: l’azzurra sposta Garcia Perez e tanto basta per costringerla a mettere in rete il dritto in corsa.

0-30 Doppio fallo di Garcia Perez.

0-15 Smash da fondo di Garcia Perez che finisce nella parte bassa della rete.

1-2 Break Garcia Perez, altro errore, stavolta di dritto, di Errani.

0-40 Tre palle break Garcia Perez, Errani pian piano riesce a mettere in difficoltà l’avversaria nello scambio da fondo, ma sbaglia il rovescio precedente la discesa a rete.

0-30 Gioca bene il dritto verso l’angolo sinistro Errani, ma Garcia Perez pesca a sua volta il dritto in corsa dal cilindro, trasformandolo in vincente.

0-15 Rovescio in rete di Errani.

1-1 BREAK ERRANI: dritto lungo di Garcia Perez, e con una Sara un po’ più incisiva in questa fase arriva qualche errore in più per la spagnola.

0-40 TRE PALLE BREAK ERRANI, dritto in rete di Garcia Perez in uscita dal servizio.

0-30 Risposta molto profonda di Errani, che con i due dritti successivi si va a prendere il punto.

0-15 Se ne va il dritto di Garcia Perez.

0-1 Break Garcia Perez, dritto vincente in risposta. Cinque game consecutivi vinti dalla spagnola.

15-40 Due palle break Garcia Perez, dritto dal centro vincente della spagnola.

15-30 Cerca di spingere con il rovescio Errani, ma l’ultimo, incrociato, dopo vari recuperi di Garcia Perez, lo mette largo.

15-15 Si allunga lo scambio e Garcia Perez perde il controllo del rovescio, non aiutata da una leggera deviazione del nastro.

0-15 Rovescio lungo di Errani.

3-6 Set Garcia Perez, non tiene in campo l’ultimo rovescio Errani e se ne va dunque il primo parziale.

40-15 Due set point Garcia Perez, risposta in rete di Errani.

30-15 Dritto corto di Errani, ne approfitta Garcia Perez per infilarla con il lungolinea verso l’incrocio delle righe.

15-15 Perde il controllo del dritto Garcia Perez.

15-0 Risposta in rete di Errani.

3-5 Break Garcia Perez, sbaglia in larghezza la palla corta Errani e la spagnola va a servire per il set.

30-40 Palla break Garcia Perez, secondo doppio fallo di Errani.

30-30 Spinge e vince il punto col dritto Garcia Perez, Errani guarda un segno precedente su una palla effettivamente parecchio dubbia.

30-15 Risposta piuttosto profonda di Garcia Perez, Errani in arretramento mette il rovescio in rete.

30-0 Altro dritto che se ne va di Garcia Perez, sulla scia di quello profondo di Errani.

15-0 Dritto lungo di Garcia Perez.

3-4 Garcia Perez, prima centrale che Errani non controlla.

Vantaggio Garcia Perez, c’è l’ace della spagnola.

40-40 Doppio fallo di Garcia Perez e primo game ai vantaggi nel match.

40-30 Lungo il dritto di Garcia Perez.

40-15 Terzo ace di Garcia Perez.

30-15 Non controlla la risposta di dritto Errani.

15-15 Prima al corpo di Garcia Perez.

0-15 Dritto lunghissimo di Garcia Perez.

3-3 Break Garcia Perez, Errani si costruisce benissimo il punto, ma sbaglia completamente il dritto conclusivo, esponendosi a quello della spagnola che, con il successivo rovescio incrociato, si riprende il maltolto.

30-40 Palla break Garcia Perez, che sfrutta il dritto per allontanare Errani e poi per sfoderare l’incrociato vincente.

30-30 Trova un valido dritto Garcia Perez, inchiodando nell’angolo destro Errani e costringendola a non tenere in campo il rovescio difensivo.

30-15 Rovescio in rete di Errani in uscita dal servizio.

30-0 Altra risposta impattata molto male da Garcia Perez.

15-0 Sbaglia la risposta Garcia Perez.

3-2 BREAK ERRANI: altro dritto che vola via di Garcia Perez, Sara in questo game ha semplicemente lasciato fare e s’è portata a casa il game.

0-40 TRE PALLE BREAK ERRANI: rovescio in rete di Garcia Perez.

0-30 Seconda molto tenera di Garcia Perez, Errani ha il tempo di allontanarla e poi di lasciarla sbagliare con il rovescio.

0-15 Si prolunga un po’ lo scambio e Garcia Perez mette lungo il dritto.

2-2 Garcia Perez aggredisce la seconda di Errani, ma il dritto successivo lo spedisce in rete.

40-30 Risposta vincente di dritto di Garcia Perez, stampatasi sulla riga.

40-15 Bel rovescio incrociato di Errani!

30-15 Esce il dritto successivo al servizio di Errani.

30-0 Accelerazione di dritto in rete di Garcia Perez.

15-0 Errani recupera tutto, Garcia Perez cerca il dritto in avanzamento, ma trova solo la rete.

1-2 Garcia Perez, che si va a sedere con il secondo ace.

40-15 Prima al corpo di Garcia Perez.

30-15 Non controlla la risposta Errani, in una situazione che poteva essere favorevole.

15-15 Rovescio in rete di Garcia Perez.

15-0 Gran servizio a uscire di Garcia Perez che poi chiude col rovescio lungolinea.

1-1 Buona prima centrale di Errani, che nonostante ne abbia servite solo due in questo gioco riesce a tenere la battuta.

40-30 Variazione col top di dritto di Errani che manda in confusione Garcia Perez, che spedisce il suo ben lontano dal campo.

30-30 Seconda centrale profonda di Errani, sbaglia la risposta di dritto Garcia Perez. Ancora l’azzurra deve trovare la prima oggi.

15-30 Il nastro tradisce Errani, aggiustando la palla a Garcia Perez che con il dritto non le consente di giocare l’omologo colpo in recupero per metterlo in campo.

15-15 Primo doppio fallo di Errani.

15-0 Dritto lungo di Garcia Perez.

0-1 Garcia Perez, servizio e dritto per l’iberica.

40-15 Garcia Perez si costruisce il punto fin dalla prima esterna, chiudendolo poi col dritto in avanzamento.

30-15 Ace centrale di Garcia Perez.

15-15 Dritto dal centro in rete di Garcia Perez.

15-0 Subito sbaglia la risposta Errani.

Prima a servire Garcia Perez.

9:46 Si sta chiudendo il riscaldamento, e tra pochissimo vedremo in campo dunque quest’incontro in quel di Dubai.

9:41 Sono intanto arrivate sul campo Errani e Garcia Perez, che sono pronte a iniziare il palleggio di riscaldamento.

9:39 In campo anche l’incontro che determinerà la sfidante della vincitrice di questo match, tra la croata Ana Konjuh e la turca Cagla Buyukakcay, che vede la prima di esse al momento avanti 5-2.

9:36 Mentre a Dubai si giocano le qualificazioni femminili, gli uomini sono in campo a Doha; è sceso in campo da poco Lorenzo Giustino, che è sotto 3-6 1-1 con il croato Borna Gojo. Più tardi in campo Gian Marco Moroni contro Robin Haase; tra le donne, invece, oggi di scena sia Elisabetta Cocciaretto che Giulia Gatto-Monticone.

9:33 Buon mattino a tutti, e benvenuti a questa DIRETTA LIVE. E’ appena terminato con la vittoria di Sramkova per 6-4 4-6 6-3 l’incontro precedente, e siamo dunque nelle vicinanze del match tra Sara Errani e Georgina Garcia Perez.

8:40 L’incontro Errani-Garcia Perez si giocherà con un ritardo rispetto all’orario previsto a causa del fatto che la slovacca Rebecca Sramkova e la messicana Renata Zarazua sono al terzo set. Non mancheremo di aggiornarvi alla fine di questo stesso incontro.

Errani-Liang – Il programma odierno delle qualificazioni

Buona mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno delle qualificazioni degli Australian Open 2021 tra Sara Errani e la spagnola Georgina Garcia Perez.

Ricordiamo che, in considerazione delle restrizioni sui viaggi in Australia, si sta giocando il tabellone di qualificazione femminile a Dubai, e non a Melbourne come usualmente. Nel match d’esordio la bolognese ha sconfitto la rappresentante di Taipei En-Shuo Liang in tre set, mentre è stato perentorio il successo della spagnola sulla russa Anastasia Zakharova: un doppio 6-0-

C’è un precedente tra le due giocatrici, ed è risalente alla fine del 2019, quando si incrociarono a Riba-roja de Turia. Fu l’iberica a vincere per 6-0 6-4, ma si trattava di un periodo in cui la giocatrice italiana aveva più di una difficoltà. Oggi la situazione è radicalmente diversa, con l’azzurra che da metà 2020 ha ripreso un buon ritmo, che l’ha portata anche a buoni segnali sia a Palermo che al Roland Garros che, per certa misura, anche negli ITF americani.

Quello che l’ex numero 5 del mondo sta cercando di fare è di riprendersi un posto nel tabellone principale di Melbourne che le manca dal 2017, anno in cui fu costretta al ritiro nel corso del secondo turno con la russa Ekaterina Makarova per infortunio. La ventottenne di Barcellona, invece, è più quotata in doppio, essendo top 100 di specialità, mentre in singolare ha un torneo da 60.000 dollari come miglior successo finale tra i 12 conseguiti. Ha giocato solo il Roland Garros 2019 in main draw (2° turno).

Il match tra Sara Errani e Georgina Garcia Perez inizierà indicativamente non prima delle ore 8:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: LaPresse / Olycom