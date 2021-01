CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.59 Alexander Bublik batte Matteo Berrettini 7-6 (6) 6-4 e vola in semifinale contro Jeremy Chardy, vittorioso in tre set su Jan-Lennard Struff. Un match gettato via dall’azzurro che nel primo set ha servito per chiudere ma poi nel tie-break, pur annullando due chance, perde il parziale. Il break in avvio di secondo set è letale per il resto della sfida, dove dà l’impressione di non poter impensierire l’avversario in risposta (non sfruttando chance per rientrare) e di non avere certezze al servizio. Non comincia benissimo il 2021 a tinte azzurre.

FINE SECONDO SET

4-6 GAME SET AND MATCH BUBLIK! 12° ace del match e semifinale conquistata.

40-15 Lunga la difesa di diritto del kazako.

40-0 TRE MATCH POINT BUBLIK! Lungo il rovescio di manovra di Berrettini.

30-0 Volée vincente del kazako sul recupero della smorzata di Berrettini.

15-0 Schema perfetto di Bublik: servizio, diritto e volée vincente.

4-5 Berrettini prolunga il match ma ora Bublik può chiudere.

40-30 Grande smorzata del kazako: recupero mancato dal romano.

40-15 Gran recupero di Berrettini che attacca la rete e trova il vincente di diritto.

30-15 Settimo ace per Berrettini.

15-15 Poco reattivo il romano in uscita dal servizio sul diritto profondo dell’avversario.

15-0 Buona prima dell’azzurro.

3-5 11° ace: Berrettini serve per restare nel match.

40-0 In rete la risposta incrociata di Berrettini.

15-0 Servizio e diritto del kazako.

3-4 Game a zero per Berrettini che resta in scia.

30-0 Grande palla corta del romano: Bublik non ci arriva.

15-0 Servizio e volée del romano.

2-4 Altre due palle break annullate e break confermato.

AD-40 Buona prima del kazako.

40-40 Terza palla break salvata dal kazako! Che spreco del romano.

30-40 FUORI DI POCO IL PASSANTE! L’azzurro sfiora il diritto vincente dopo la discesa del kazako.

15-40 DUE BREAK POINT PER BERRETTINI! Chance per rientrare.

15-30 Volée vincente del romano! L’italiano sale a rete e piazza la volée di rovescio.

15-15 Buona prima del kazako.

2-3 BREAK BUBLIK! Il kazako adopera il break e passa avanti.

30-40 Servizio e diritto dell’azzurro.

15-40 DOPPIA PALLA BREAK BUBLIK! Doppio fallo del romano.

15-30 Buona prima per il classe 1996.

0-30 Altro diritto in rete del romano.

0-15 In rete il recupero in allungo di diritto del romano.

2-2 Nono ace: Bublik viaggia come un treno.

40-15 Servizio e palla corta del kazako: Berrettini non intercetta le decisioni avversarie.

30-15 Altra buona prima di Bublik.

15-15 Ottavo ace del kazako.

0-15 Buona risposta dell’azzurro.

2-1 Si salva ancora l’azzurro: altra palla break annullata e l’azzurro conduce il set.

AD-40 Buona prima di Berrettini.

40-40 Palla corta e volée di rovescio: schema vincente del #10 al mondo.

30-40 PALLA BREAK BUBLIK! Ancora lento in uscita dal servizio il romano.

30-30 Bublik scherza Berrettini: palla corta deliziosa e passante di diritto vincente.

30-15 Lungo il diritto difensivo di Bublik: bravo Berrettini sul lungolinea di diritto.

15-0 Buona prima del classe 1996.

1-1 Bublik con coraggio prende la rete: passante largo di Matteo.

40-15 Servizio e smorzata vincente del kazako.

30-15 Bublik vince il confronto sulla diagonale di rovescio.

15-15 Buona prima del classe 1997.

0-15 Lento in uscita dal servizio il kazako.

1-0 Berrettini risale e non comincia con l’handicap il set.

AD-40 Quinto ace per il romano.

40-40 Si salva l’azzurro: parità.

30-40 Grande chiusura a rete con lo smash per l’azzurro.

15-40 DUE BREAK POINT BUBLIK! Altro errore negli spostamenti per Berrettini.

15-30 Ottima prima di Berrettini.

0-30 Altra buona risposta del kazako.

0-15 In ritardo Berrettini con il diritto in recupero.

INIZIO SECONDO SET

11.18 Si conclude un primo parziale ricco di colpi di scena, culminato con la rimonta di Alexander Bublik che vince il primo set per 8 punti a 6 al tie-break: chance sprecata per Berrettini che ha servito anche per il set.

FINE PRIMO SET

6-8 PRIMO SET BUBLIK! Il kazako vince il primo set al tie-break dopo il passante sulla discesa a rete di Berrettini.

7-6 Settimo ace per Bublik e nuova chance di vincere il set.

6-6 CON CORAGGIO BERRETTINI! Bravissimo il romano con il diritto lungolinea ad annullare un altro set point.

5-6 Grande attacco dal centro del campo per Berrettini.

4-6 DUE SET POINT BUBLIK! Altro errore nel momento cruciale per l’azzurro.

5-4 Gran demi-volée del #49 al mondo: non ci arriva Berrettini.

4-4 C’è l’aggancio del kazako grazie al servizio.

4-3 Gran risposta di diritto lungolinea del kazako.

4-2 Al cambio campo, Berrettini in vantaggio.

2-3 Questa volta buona prima ma bisogna sfruttare il mini-break.

1-3 Terzo doppio fallo del kazako.

2-1 Che rischio di Matteo! Diritto sulla riga vincence.

1-1 Si rifà subito Bublik che si difende dall’angolo sbagliato di Berrettini con il diritto: gran recupero in lob e volée di rovescio vincente.

0-1 Tweener errato di Bublik che subisce un mini-break in avvio.

6-6 Si vola al tie-break dopo la palla corta dell’azzurro.

40-15 Ottima prima di Berrettini.

30-15 CHE ROVESCIO DI BUBLIK! Scambio lento invertito dal ritmo bimane del kazako.

30-0 Altra prima dell’azzurro.

15-0 Buon servizio di Berrettini.

5-6 Sesto servizio vincente e break confermato: adesso tocca a Berrettini restare a galla.

40-15 Quinto ace del kazako.

30-15 Bublik va in difficoltà sul back di rovescio dell’azzurro.

30-0 Risposta in rete dell’azzurro.

15-0 Buona prima di Bublik.

5-5 BREAK BUBLIK! Rimonta del kazako e altro errore dell’azzurro.

30-40 PALLA BREAK BUBLIK! Chance per il kazako di rientrare.

30-30 Peccato! Berrettini non riesce a passare Bublik sottorete: rovescio sul nastro.

30-15 Servizio e diritto lungolinea del romano.

15-15 Secondo doppio fallo dell’azzurro.

15-0 Quarto ace del romano.

5-4 Bublik vince a 30 il turno di servizio ma Berrettini può servire per il set.

40-15 Prima di servizio imprendibile del kazako.

30-15 Serve&volley del classe 1997.

15-15 Prima radente di Bublik.

0-15 Buona risposta diagonale dell’azzurro.

5-3 Berrettini vince il servizio e costringe l’avversario a difendersi.

40-15 Doppio fallo di Berrettini.

40-0 Terzo ace del romano.

30-0 Servizio e diritto di Berrettini.

15-0 Buona prima dell’azzurro.

4-3 Conserva il servizio Alexander Bublik e resta in scia.

40-30 Buon servizio del kazako.

30-30 Risposta profonda con il rovescio di Berrettini: lento Bublik.

30-15 Buon servizio del classe ’97.

15-15 In rete il diritto in difesa del kazako.

15-0 Buona prima di Bublik.

4-2 L’azzurro attacca ancora la rete e chiude senza patemi il turno di servizio.

40-15 CHE PASSANTE DI BERRETTINI! Diritto fantastico dell’azzurro.

30-15 Contro-smorzata deliziosa dell’azzurro.

15-15 Buona risposta profonda di Bublik.

15-0 Serve&volley di Berrettini! Palla corta e chiusura con la volée di diritto.

3-2 Si salva il classe ’97 che annulla due palle break e resta attaccato al set.

AD-40 Servizio e diritto del kazako.

40-40 Ace di Bublik.

40-AD Altra chance per Berrettini che chiude con la volée di diritto!

40-40 Prima profonda e seconda di tre palle break annullate.

30-40 PALLA BREAK BERRETTINI! Impacciato in uscita dal servizio il tennista kazako.

30-30 Buona prima del kazako.

15-30 Gran diritto sulla riga da parte del classe ’96.

15-15 Lento in risposta il tennista azzurro: rovescio in rete.

0-15 Buon diritto in risposta in profondità dell’azzurro.

3-1 Seconda profonda dell’azzurro e break confermato ancora.

40-30 Berrettini attacca la rete e chiude il punto.

30-30 Servizio e diritto del classe ’96.

15-30 Berrettini parte a rilento all’interno del quarto gioco.

15-15 Grande palla corta di Berrettini.

0-15 In rete il rovescio del romano: risposta profonda del kazako.

2-1 Si gioca sul servizio di Berrettini dopo il break in avvio.

40-15 Ace di Bublik.

30-15 Servizio e diritto del classe ’97.

15-15 Buona prima del kazako.

0-15 Secondo doppio fallo del match per Bublik.

2-0 Game a zero e break confermato! Inizio a razzo del romano.

40-0 Rapido in uscita dal servizio Berrettini: diritto profondo che mette in difficoltà Bublik.

30-0 Altro servizio vincente del romano.

15-0 Ace dell’azzurro.

1-0 BREAK IMMEDIATO DI BERRETTINI! Grande inizio del #10 al mondo.

30-40 Ace di Bublik.

15-40 DUE PALLE BREAK BERRETTINI! Grande inizio del romano.

15-30 Doppio fallo di Bublik.

15-15 Buona prima del classe 1997.

0-15 Buona risposta di diritto di Berrettini.

0-0 SI COMINCIA! Batte Bublik!

INIZIO PRIMO SET

10.22 Il tennista kazako ha già affrontato un azzurro sin qui, Salvatore Caruso, battuto al primo turno: il #8 del seeding agli ottavi ha dominato Tristan Lamasine.

10.20 Matteo Berrettini vuole proseguire il suo cammino senza perdere set: l’azzurro ha battuto il padrone di casa Ergi Kirkin e il bulgaro Dimitar Kuzmanov nei primi due turni del torneo sul cemento.

10.19 A breve inizierà il match dell’azzurro che ha scelto di ricevere: il riscaldamento prosegue.

10.17 Il giustiziere dell’azzurro Fabio Fognini sta perdendo 6-4 2-2: al momento Struff conduce la sfida confermando l’ottimo momento come dimostrato con Pavel Kotov e Hugo Grenier contro cui ha vinto per walkover.

10.14 Prima sfida tra Matteo Berrettini e Alexander Bublik: chi vince approda in semifinale, dove uno dei due sfiderà il vincente della sfida tra Jeremy Chardy e Jan-Lennard Struff.

10.12 Il tennista azzurro resta l’unico azzurro in gara ancora in Turchia: infatti Stefano Travaglia è appena uscito di scena per 6-3 6-2 contro David Goffin sul campo Centrale nel match delle 9.

10.10 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Alexander Bublik, sfida valida per i quarti di finale del torneo tennis maschile singolare dell’ATP 250 Antalya 2021.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Alexander Bublik, sfida valida per i quarti di finale del torneo tennis maschile singolare dell’ATP 250 Antalya 2021. I due protagonisti scenderanno in campo dopo la sfida tra Stefano Travaglia e David Goffin: non ci sono confronti tra i due all’interno del circuito ATP ma nel 2017 la Turchia fu teatro della sfida vinta dall’azzurro al Challenger di Istanbul.

Matteo Berrettini vuole tenere alta la gloria azzurra in Turchia: dopo l’uscita di scena di Fabio Fognini, negando dunque la possibilità di una semifinale a tinte azzurre, il romano vuole il penultimo atto. L’azzurro ha battuto il padrone di casa Ergi Kirkin e il bulgaro Dimitar Kuzmanov nei primi due turni del torneo sul cemento. Il #10 al mondo, dopo un 2020 complicato e concluso con l’uscita al primo turno a Parigi-Bercy, vuole cominciare alla grande il nuovo anno.

Alexander Bublik gli contenderà un posto in semifinale dove ci sarà uno tra Jeremy Chardy e Jan-Lennard Struff, in campo alle 9 (11 in Turchia) sul Campo 1. Il tennista kazako ha già affrontato un azzurro sin qui, Salvatore Caruso, battuto al primo turno: il #8 del seeding, che non ha perso alcun set come Berrettini sin qui, agli ottavi ha dominato Tristan Lamasine. Anche per il classe 1997 Parigi-Bercy è stato l’ultimo torneo dell’anno, uscendo al primo turno contro Lorenzo Sonego.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Alexander Bublik, sfida valida per i quarti di finale del torneo tennis maschile singolare dell’ATP 250 Antalya 2021, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come seconda partita a partire dalle 11.00 locali, o meglio le 09.00 italiane, sul Campo Centrale in Turchia. Buon divertimento!

