L’Inter ha sconfitto la Fiorentina per 2-1 dopo i tempi supplementari negli ottavi di finale della Coppa Italia 2021 di calcio. I nerazzurri si sono imposti allo Stadio Franchi, grazie a un gol di Romelu Lukaku allo scadere, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sull’1-1 (botta e risposta tra Vidal su rigore e Kouame). L’Inter affronterà il Milan ai quarti di finale in uno spettacolare derby milanese che metterà in palio il pass per le semifinali.

Antonio Conte punta sul 3-5-2: Sanchez e Martinez in attacco, Eriksen e Vidal nel cuore del centrocampo affiancati da Young, Gagliardini e Perisic; linea difensiva fomata da Skriniar, Ranocchia, Kolarov davanti al portiere Handanovic. Cesare Prandelli replica col 3-4-2-1: Kouame unico punta sostenuto da Bonaventura ed Eysseric; Biraghi e Caceres gli esterni, Castrovilli e Amrabat nel cuore del centrocampo: Igor, Martinez Quarta e Milenkovic davanti all’estremo difensore Terracciano.

LA CRONACA DELLA PARTITA:

L’Inter incomincia meglio e pressa i padroni di casa, al 12′ Skriniar si divora un gol con un colpo di testa imperfetto. I nerazzurri sono più pimpanti e al 38′ ottengono un calcio di rigore: Terracciano atterra Alexis Sanchez, Vidal si presenta sul dischetto e porta in vantaggio i meneghini. Un minuto più tardi l’arbitro Massa assegna un penalty ai viola per fallo di Skriniar su Kouame, ma poi rivede le immaginii e ci ripensa. Si va negli spogliatoi con l’Inter in vantaggio per 1-0.

I nerazzurri hanno una ghiottissima occasione per raddoppiare al 47′, ma Lautaro è impreciso su delizioso assist di Perisic. La Fiorentina non sciupa l’occasione e al 57′ pareggia con un missile da fuori area di destro di Kouame. Hakimi sfiora il palo al 74′, poi è Sanchez a sbagliare da due passi all’ottantesimo minuto. L’Inter è troppo sciupona, non sblocca l’1-1 e si va così ai supplementari.

Al 93′ Perisic prende la traversa con un cross, Barella era battuto. Le squadre iniziano a manifestare stanchezza, nei supplementari succede poco o nulla fino al 119′, quando il subentrato Romelu Lukaku trova il colpo di testa vincente nel cuore dell’area di rigore su cross di Barella dalla destra.

Foto: Lapresse