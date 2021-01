Juventus-Sassuolo 3-1, Ramsey e Cristiano Ronaldo decisivi nel finale. Bianconeri a -7 dal Milan

La Juventus ha sconfitto il Sassuolo per 3-1 nel posticipo della 17ma giornata della Serie A. I ragazzi di Andrea Pirlo si sono imposti all’Allianz Stadium di Torino e hanno conquistato tre punti pesantissimi per la classifica generale: ora occupano il quarto posto con 33 punti all’attivo, a sette lunghezze dal Milan capolista e con ancora il match contro il Napoli da recuperare. Quarto ko stagionale per i neroverdi, ora settimi con 29 punti dopo aver fatto bellissima figura in trasferta.

A decidere la contesa un gol di Ramsey negli ultimi dieci minuti, dopo il botta e risposta tra Danilo e Defrel in avvio di secondo tempo. Da segnalare che il Sassuolo ha giocato l’intera ripresa con un uomo in meno per l’espulsione di Obiang. In pieno recupero Cristiano Ronaldo ha chiuso i conti.

LA CRONACA DELLA PARTITA:

Lunga fase di studio nel primo turno. Il Sassuolo si fa apprezzare per come tiene il campo, mentre la manovra della Juventus non decolla. Al 39′ Dybala ha un contrasto con Traorè e accusa un infortunio, venendo sostituito da Kulusevski un paio di minuti dopo. Allo scadere del primo tempo accade un episodio che dà una svolta alla partita: Obiang commette un bruttissimo fallo su Federico Chiesa e viene espulso, lasciando il Sassuolo in inferiorità numerica.

I bianconeri rientrano in campo più motivati e al 51′ passano in vantaggio grazie a un micidiale destro da fuori area di Danilo. Gli emiliani non si scompongono e otto minuti più tardi pareggiano: Traorè gestisce bene la sfera, passa a Defrel che stoppa a seguire e brucia Bonucci, battendo Szczesny per l’1-1. I Campioni d’Italia cercano di reagire: al 65′ Cristiano Ronaldo va giù in area dopo un contatto con Consigli ma non viene fischiato il rigore; al 67′ Federico Chiesa colpisce l’esterno del palo con un bel sinistro.

Al 74′ Kulusevski lancia CR7, ma l’attaccante portoghese si divora un gol a tu per tu col portiere avversario. La Juventus continua a spingere e all’82 minuto trova il gol che vale la vittoria: cross basso di Frabotta dalla sinistra, Chiriches e Kyriakopoulos sono imperfetti, Ramsey buca la rete e decide la contesa. In pieno recupero c’è spazio anche per la marcatura di Cristiano Ronaldo.

