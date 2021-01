Hockey pista, Serie A1: Forte dei Marmi batte Valdagno! Lodi ne approfitta e va in testa

Una serata di recuperi col “colpo di scena”. Non smette di regalare spettacolo la Serie A1 di hockey pista, che in questo mercoledì sera ha mandato in scena i recuperi della 7a giornata della stagione regolare 2020/2021.

La notizia è quella della sconfitta del Valdagno, che in casa del Forte dei Marmi ha ceduto per 3-1 ai toscani. Uno stop questo che ha lanciato di riflesso un Lodi capace di passare 5-9 in casa del Follonica e di prendersi la classifica della vetta in solitaria.

Nella altre partite della serata invece vi sono da registrare il netto successo del Monza (5-1) sullo Scandiano, la vittoria di stretta misura (5-4) del Montebello su un Breganze molto combattivo, il pareggio pirotecnico (3-3) fra Grosseto e Bassano, il blitz del Sandrigo (2-3) sulla pista del Trissino e infine il ruggito interno (4-2) del Sarzana sul Correggio.

Di seguito il riepilogo dei risultati e la classifica aggiornata della Serie A1 di hockey pista

MERCOLEDI’ 13 GENNAIO 2021 – ORE 20:45 – GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI x WHY SPORT VALDAGNO = 3-1

MERCOLEDI’ 13 GENNAIO 2021 – ORE 20:45 – TEAMSERVICECAR MONZA x ROLLER HOCKEY SCANDIANO = 5-1

MERCOLEDI’ 13 GENNAIO 2021 – ORE 20:45 – TIERRE CHIMICA MONTEBELLO x LANARO BREGANZE = 5-4

MERCOLEDI’ 13 GENNAIO 2021 – ORE 20:45 – EDILFOX GROSSETO x UBROKER BASSANO = 3-3

MERCOLEDI’ 13 GENNAIO 2021 – ORE 20:45 – GSH TRISSINO x TELEA MEDICAL SANDRIGO = 2-3

MERCOLEDI’ 13 GENNAIO 2021 – ORE 20:45 – GALILEO FOLLONICA x AMATORI WASKEN LODI = 5-9

MERCOLEDI’ 13 GENNAIO 2021 – ORE 20:45 – CREDIT AGRICOLE SARZANA x BIDIELLE CORREGGIO = 4-2

SERIE A1 HOCKEY PISTA: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Squadra Punti Partite giocate Differenza gol Ultime 3 gare 1 Amatori Wasken Lodi 33 13 35 V-V-V 2 Why Sport Valdagno 31 13 26 V-V-S 3 GDS Impianti Forte dei Marmi 30 13 34 V-V-V 4 Credit Agricole Sarzana 28 13 11 V-S-V 5 GSH Trissino 24 13 21 S-V-S 6 Ubroker Bassano 1954 21 13 15 S-V-P 7 Tierre Chimica Montebello 21 13 2 V-S-V 8 Galileo Follonica 19 13 5 V-P-S 9 Telea Medical Sandrigo 15 13 -23 V-S-V 10 BDL Correggio 13 13 -9 S-V-S 11 Edilfox Grosseto 11 12 -17 S-P-P 12 TeamServiceCar Monza 9 13 -21 S-S-V 13 Roller Scandiano 5 12 -29 S-S-S 14 Lanaro Breganze 0 13 -50 S-S-S

Foto: FISR / Sonia Fusalli