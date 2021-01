Hockey pista, Serie A1: Bassano e Sarzana fanno la voce grossa in attesa del Lodi e di Trissino-Forte dei Marmi

La prima parte della quindicesima giornata della stagione regolare 2020/2021 della Serie A1 di hockey su pista va in ufficialmente in archivio, in attesa dei posticipi di domani. Andiamo a vedere come sono andate le cose e qual è la – temporanea – nuova classifica.

Aspettando quindi gli incontri che vedranno impegnati la capolista Lodi, sul campo del Correggio, e del big match Trissino-Forte dei Marmi (entrambi fissati per domenica 17 gennaio alle ore 18.00), a imporre la propria legge sono stati il Sarzana, capace di battere 6-1 lo Scandiano, e il Bassano, che l’ha spuntata 5-3 nel derby contro il Valdagno.

Nella altre tre partite in agenda invece, da registrare vi sono il pirotecnico 5-5 fra Grosseto e Monza, il successo di misura per 4-3 del Sandrigo sul Breganze e il largo blitz del Follonica per 3-8 sulla pista del

Montebello.

Di seguito classifica e tabellini della Serie A1 di hockey pista

SERIE A1 HOCKEY PISTA: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Squadra Punti Partite giocate Differenza gol Ultime 3 gare 1 Amatori Wasken Lodi 33 13 35 V-V-V 2 Why Sport Valdagno 31 14 24 V-S-S 3 Credit Agricole Sarzana 31 14 16 S-V-V 4 GDS Impianti Forte dei Marmi 30 13 34 V-V-V 5 GSH Trissino 24 13 21 S-V-S 6 Ubroker Bassano 1954 24 14 17 V-P-V 7 Galileo Follonica 22 14 10 P-S-V 8 Tierre Chimica Montebello 21 14 -3 S-V-S 9 Telea Medical Sandrigo 18 14 -22 S-V-V 10 BDL Correggio 13 13 -9 S-V-S 11 Edilfox Grosseto 12 13 -17 P-P-P 12 TeamServiceCar Monza 10 14 -21 S-V-P 13 Roller Scandiano 5 13 -34 S-S-S 14 Lanaro Breganze 0 14 -51 S-S-S

SERIE A1 HOCKEY PISTA: I TABELLINI DI SABATO 16 GENNAIO

Sabato 16 gennaio 2021 – ore 20:45 – PalaMercurio di Grosseto

EDILFOX GROSSETO – TEAMSERVICECAR MONZA = 5-5 (2-2, 3-3)

Edilfox: Saitta, Saavedra (C), Rodriguez, Paghi S, D’Anna – Buralli, Fantozzi, Battaglia, Alfieri , Bruni – All. Paghi F

TeamServiceCar: Zampoli, Zucchetti (C), Lazzarotto, Nadini, Ardit – Galimberti, Borgo, Lanaro, Tognacca, Brusamarello – All. Colamaria

Marcatori: 1t: 3’07” Saavedra (G), 5’39” D’Anna (G), 7’31” Nadini (M), 20’38” Galimberti (M) – 2t: 5’52” Borgo (M), 9’07” D’Anna (G) 12’54” Paghi S (G), 14’39” Lazzarotto (M), 19’45” Rodriguez (G), 23’21” Zucchetti (M)

Espulsioni: 1t: 12’06” Zucchetti (2′) (M) – 2t: 2’01” Ardit (2′) (M)

Arbitri: Francesco Stallone di Giovinazzo (BA) e Giovanni Andrisani di Matera

Sabato 16 gennaio 2021 – ore 20:45 – PalaUbroker di Bassano (VI)

UBROKER BASSANO – WHY SPORT VALDAGNO = 5-3 (2-2, 3-1)

Ubroker: Verona, Amato (C), Galbas P, Coy, Cancela – Festa, Milani, Baggio, Canesso, Pertegato – All. Crudeli

Why Sport: Sgaria, De Oro, Piroli, Centeno, Cocco (C) – Brendolin, Mir M, Clodelli, Burtini, Fongaro – All. Mir D

Marcatori: 1t: 4’26” Galbas P (B), 6’50” Brendolin (V), 12’28” Centeno (V), 12’30” Cancela (B) – 2t: 3’41” Brendolin (rig) (V), 7’50” Amato (B), 11’02” Amato (B), 22’45” Coy (B)

Espulsioni: 1t: 16’10” De Oro (2′) (V) e Festa (2′) (B), 22’09” De Oro (rosso) (V) e Festa (rosso) (B), 17’20” Clodelli (2′) (V)

Arbitri: Franco Ferrari di Viareggio (LU) e Marco Rondina di Vercelli

Sabato 16 gennaio 2021 – ore 20:45 – Palasport di Sandrigo (VI)

TELEA MEDICAL SANDRIGO – LANARO BREGANZE = 4-3 (1-1, 3-2)

Telea Medical: Dal Monte, Pallares, Neves, Pozzato, Cacau – Vazquez, Poletto (C), Menin, Contro, Gasparotto – All. Vanzo

Lanaro: Bigarella, Ghirardello, Dal Santo (C), Gallifa, Dalla Valle – Compagno Fil, Battaglin, Costenaro, Bangert, Zanfi – All. Gonzo

Marcatori: 1t: 0’25” Cacau (S), 6’11” Gallifa (B) – 2t: 3’22” Gallifa (tir.dir) (B), 4’50” Gallifa (B), 7’19” Vazquez (S), 12’24” Pozzato (S), 19’32” Cacau (S)

Espulsioni: 2t: 3’22” Cacau (2′) (S)

Arbitri: Alfonso Rago di Giovinazzo (BA) e Enrico Uggeri di Lodi

Sabato 16 gennaio 2021 – ore 20:45 – PalaTerzi di Sarzana (SP)

CREDIT AGRICOLE SARZANA – ROLLER HOCKEY SCANDIANO = 6-1 (3-0, 3-1)

Credit Agricole: Corona, Borsi (C), Ipinazar, Rossi, Galbas J – De Rinaldis, Osorio, Cardella, Rispogliati, Bianchi – All. Bertolucci A

Scandiano: Vecchi, Busani, Franchi (C), Barbieri L – Raffaelli, Fontanesi, Ganassi Gab, Uva, Ganassi Gre – All. Barbieri M

Marcatori: 1t: 7’01” Galbas J (Sa), 18’14” Galbas J (Sa), 24’36” Rossi (Sa) – 2t: 10’23” Galbas J (Sa), 14’01” De Rinaldis (Sa), 20’28” Galbas J (Sa), 21’07” Raffaelli (Sc)

Arbitri: Ulderico Barbarisi di Salerno e Roberto Giovine di Salerno

Sabato 16 gennaio 2021 – ore 20:45 – Palasport di Montebello (VI)

TIERRE CHIMICA MONTEBELLO – GALILEO FOLLONICA = 3-8 (1-3, 2-5)

Tierre Chimica: Bovo, Nicoletti D, Paiva, Fariza (C), Miguelez – Tataranni, Bertinato, Bolla, Peretto, Nicoletti E – All. Chiarello

Galileo: Barozzi, Pagnini F (C), Montigel, Pagnini M, Banini D – Banini F, Cabella, Bonarelli, Esposto, Menichetti – All. Silva

Marcatori: 1t: 6’52” Pagnini F (F), 9’45” Nicoletti D (M), 16’58” Montigel (tir.dir) (F), 24’58” Banini D (F) – 2t: 4’13” Fariza (M), 7’24” Pagnini M (F), 9’41” Tataranni (M), 13’28” Pagnini M (F), 13’50” Pagnini M (F), 15’41” Banini D (F), 18’03” Banini F (F)

Espulsioni: 1t: 14’38” Bovo (2′) (M), 16’58” Tataranni (2′) (M) – 2t: 15’09” Nicoletti (2′) (M), 20’17” Montigel (2′) (F)

Arbitri: Luca Molli di Viareggio (LU) e Louis Hyde di Breganze (VI)

Foto: FISR / Vincenzo Biagini