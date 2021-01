Hockey pista, Serie A1 2021: Valdagno soffre, ma vince ancora. Bene Forte dei Marmi e Lodi

Giornata numero 14 nella Serie A di hockey su pista 2021, che ci ha lasciato in vetta alla classifica nuovamente la Why Sport Valdagno, che questa volta ha avuto la meglio sulla Tierre Montebello per 4-2. Sfida più complicata del previsto per i vicentini, che non sono riusciti a chiudere i conti sul 2-0 e sul 3-1, per via di una situazione falli compromessa già a metà secondo tempo, con il solito Gaston De Oro che ha riportato il sereno, segnando il suo terzo sigillo personale, e ponendo fine all’incontro.

Bene anche gli Amatori Wasken Lodi, che hanno tenuto la scia, piegando 5-3 la Telea Medical Sandrigo, grazie alla tripletta del solito Jordi Mendez, mentre la GDS Forte dei Marmi si è presa di forza il terzo posto, annichilendo la Credit Agricole Sarzana per 6-1, trascinata dai tre gol di Xavier Rubio e dai due di capitan Davide Motaran.

Tutto facile per Trissino, abile a travolgere per 8-1 in trasferta la TeamServiceCar Monza, nel match della cinquina di Paulo Garcia, con la Ubroker Bassano che ha superato 9-6 il Lanaro Breganze. Successo esterno anche per la Bidielle Correggio, per 7-2 in casa dello Scandiano, grazie alla tripletta di Jeronimo Garcia, con il quadro completato dal 3-3 tra Follonica e Grosseto.

I risultati di giornata:

Breganze-Bassano 6-9

Valdagno-Montebello 4-2

Follonica-Grosseto 3-3

Monza-Trissino 1-8

Forte dei Marmi-Sarzana 6-1

Scandiano-Correggio 2-7

Lodi-Sandrigo 5-3

La classifica aggiornata:

1 WHY SPORT VALDAGNO 31

2 AMATORI WASKEN LODI 30

3 GDS IMPIANTI FORTE MARMI 27

4 CREDIT AGRICOLE SARZANA 25

5 GSH TRISSINO 24

6 UBROKER BASSANO 20

7 GALILEO FOLLONICA 19

8 TIERRE MONTEBELLO 18

9 BIDIELLE CORREGGIO 13

10 TELEA MEDICAL SANDRIGO 12

11 EDILFOX GROSSETO 10

12 TEAMSERVICECAR MONZA 6

13 ROLLER HOCKEY SCANDIANO 5

14 LANARO BREGANZE 0

Foto: FISR