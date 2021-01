Hockey pista, Serie A1 2021: Lodi vince e allunga, Ambrosio ne fa sei!

Sabato ricco di gare nella Serie A1 di hockey su pista 2021, che ha visto gli Amatori Wasken Lodi confermarsi in cima alla classifica, sconfiggendo non senza fatica la Credit Agricole Sarzana per 4-3, grazie ad un tiro diretto di Domenico Illuzzi, con la Why Sport Valdagno che ha invece impattato per 4-4 contro la Galileo Follonica, nonostante la tripletta di uno scatenato Mattia Cocco.

Grande prova di forza per Trissino, che si è imposto agevolmente sullo Scandiano per 13-3, a seguito della quaterna di Andrea Malagoli, mentre la GDS Impianti Forte dei Marmi ha avuto la meglio sulla Edilfox Grosseto per 12-1, in un match da antologia di Federico Ambrosio, che ha messo a referto ben 6 segnature.

Pari tra TeamServiceCar Monza e Tierre Montebello, per 5-5, con la Ubroker Bassano che con due reti nel finale ha superato 5-3 la Telea Medical Sandrigo, mentre si registra il primo punto stagionale del Lanaro Breganze, raggiunto proprio sulla sirena dalla Bidielle Correggio sul 5-5.

La classifica aggiornata:

1 AMATORI WASKEN LODI 37

2 GDS IMPIANTI FORTE MARMI 33

3 WHY SPORT VALDAGNO 32

4 CREDIT AGRICOLE SARZANA 31

5 GSH TRISSINO 30

6 UBROKER BASSANO 27

7 GALILEO FOLLONICA 23

8 TIERRE MONTEBELLO 22

9 TELEA MEDICAL SANDRIGO 18

10 BIDIELLE CORREGGIO 15

11 EDILFOX GROSSETO 15

12 TEAMSERVICECAR MONZA 11

13 ROLLER HOCKEY SCANDIANO 5

14 LANARO BREGANZE 1

Foto: Vanelli / FISR