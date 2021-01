Golf, PGA Tour 2021: Harris English la spunta alla prima buca di playoff e trionfa nel Sentry Tournament of Champions

Pronti, via ed è subito spettacolo al primo appuntamento annuale del PGA Tour. Non sono bastati i canonici quattro round per decretare il vincitore del Sentry Tournament of Champions (montepremi 6,7 milioni di dollari), torneo ristretto ai soli vincitori di eventi della passata stagione. Ci si è spinti dunque alla prima buca di playoff che ha sorriso ad Harris English. L’americano, grazie ad un birdie alla 1, frena un irresistibile Joaquin Niemann, capace di chiudere il quarto round con uno strepitoso -9 grazie al quale agguanta English al comando con lo score di -25 (267 colpi). Nulla d fare però per il cileno, che si arrende alla regolarità mostrata dallo statunitense nel corso di tutto il weekend hawaiano.

Sul percorso par 73 del Kapalua Resort Plantation Course di Kapalua (Hawaii, Stati Uniti) completa il podio con il punteggio di -14 un ottimo Justin Thomas. L’americano scalza di una sola lunghezza il connazionale Ryan Palmer, quarto con -23. Quinta piazza a -21 per il sudcoreano Sungjae Im e per lo statunitense Xander Schauffele, mentre con -20 al settimo posto troviamo lo spagnolo Jon Rahm, autore di un ottimo ultimo giro chiuso con -6, e gli americani Bryson DeChambeau e Collin Morikawa. Chiude la top ten con lo score di -19 Daniel Berger, che precede uno dei delusi della settimana. Soltanto 11° infatti Dustin Johnson, che non è stato mai pienamente nella partita. Disastroso ultimo round per il promettente norvegese Viktor Hovland, che a causa del +3 finale scivola nelle retrovie in 31esima piazza a -11 dopo 3 giornate a dir poco positive.

Per English, 31enne di Valdosta (Georgia, Stati Uniti), il successo colto a Kapalua è il settimo della carriera da professionista ed il terzo nel circuito del PGA dopo i lontani FedEx St.Jude Classic 2013 e OHC Classic at Mayakoba 2013. Ricordiamo che English ha partecipato al Sentry Tournament of Champions grazie alla vittoria nella passata stagione del QBE Shootout colta assieme al connazionale Matt Kuchar.

Nel prossimo fine settimana i professionisti del PGA Tour resteranno nelle Hawaii per darsi battaglia nel Sony Open (montepremi 6 milioni di dollari), kermesse che vide imporsi Cameron Smith nella passata edizione.

