Golf, European Tour 2021: Abu Dhabi con Justin Thomas, Rory McIlroy e sette italiani per il nuovo via continentale

Si apre la stagione 2021 dell’European Tour, e lo fa dagli Emirati Arabi Uniti, con la capitale, Abu Dhabi, pronta a ospitare il primo evento del circuito continentale. Con una storia iniziata nel 2006, l’Abu Dhabi HSBC Championship è passato a far parte delle Rolex Series nel 2018, e anche quest’anno mantiene tale status. Una partenza col botto, dunque, là dove hanno trionfato Martin Kaymer (tre volte), Paul Casey e Tommy Fleetwood (due volte). L’anno scorso si è imposto Lee Westwood: l’inglese ha poi vinto, a 47 anni, la classifica della Race to Dubai, un’impresa eccezionale per uno dei più grandi a non aver mai vinto un Major.

Sono al via alcuni tra i migliori giocatori del mondo, tra cui il numero 3 Justin Thomas e il numero 6 Rory McIlroy: tanto l’americano quanto il nordirlandese cercano una buona partenza, soprattutto di fronte a un contingente inglese davvero nutritissimo con il nono dell’OWGR Tyrrell Hatton, i succitati Fleetwood e Westwood, Justin Rose, Matthew Fitzpatrick, Ian Poulter, Matt Wallace, Andy Sullivan, Laurie Canter e Danny Willett. Tra i protagonisti anche il vincitore dell’Open Championship 2019, l’irlandese Shane Lowry, così come il sudafricano Christiaan Bezuidenhout e uno dei protagonisti degli ultimi anni del tour europeo, l’austriaco Bernd Wiesberger. Da notare che Thomas può salire al numero 2 con la vittoria, così come McIlroy e Hatton al numero 4; curiosamente, se Thomas dovesse vincere non potrebbe guadagnare punti per la Ryder Cup in termini di classifica americana, a causa del controintuitivo meccanismo per cui gli americani, in tornei europei, non possono racimolare alcunché.

Sono sette gli italiani in gara, cioè quasi tutti i migliori del nostro panorama golfistico (tranne Francesco Molinari che è impegnato sul PGA Tour in California). Tra loro, Andrea Pavan punta a riscattare un 2020 difficilissimo, che lo ha scagliato ben oltre la duecentesima posizione della classifica globale. Al via anche i numeri 2, 3 e 4 attuali del nostro Paese, e cioè Renato Paratore, autore di una buona annata appena trascorsa, Francesco Laporta (entrato per pochissimo) e Guido Migliozzi, oltre a Lorenzo Gagli, Nino Bertasio ed Edoardo Molinari.

Organizzato dall’IMG, il torneo si disputa all’Abu Dhabi Golf Club, un par 72 di 6.989 metri che ha sempre visto score piuttosto significativi nella sua storia, compreso il -24 del terzo successo di Kaymer. Ci sarà copertura televisiva integrale su GolfTv, mentre per quanto riguarda Eurosport ci saranno orari variabili: per la prima giornata 5:00-9:00 e 12:00-14:00, per la seconda 10:00-14:00, per la terza sintesi 18:00-19:50, per la quarta 19:05-20:55.

Foto: LaPresse