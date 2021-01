Quello che è appena incominciato sarà un quadriennio molto particolare perché, per la prima volta nella storia, prevede ben due Olimpiadi: Tokyo 2021 e Parigi 2024. La rassegna a cinque cerchi in Giappone è stata rinviata di dodici mesi rispetto al programma originario a causa dell’emergenza sanitaria e la speranza è che si riesca a gareggiare quest’estate (23 luglio-8 agosto), mentre la kermesse nella capitale francese è in calendario tra tre anni. Il Consiglio Federale ha definito la squadra tecnica che guiderà le Nazionali Italiane di ginnastica fino al 31 dicembre 2024.

Tutto confermato nell’ambito della ginnastica artistica femminile, dove sarà sempre Enrico Casella a guidare le Fate verso il sogno di una medaglia olimpica. Per la ginnastica artistica maschile subentra Giuseppe Cocciaro, il quale ha ricevuto anche la nomina per il trampolino elastico (settore completamente da rifondare e davvero ai minimi alle nostre latitudini). Conferma per Emanuela Maccarani alla guida della ginnastica ritmica. Gli altri settori non sono olimpici: Luisa Righetti all’aerobica, Erica Loiacono all’acrobatica, Emiliana Polini alla GpT, Roberto Carminucci al salute e fitness/parkour, Ornella Padovan al team gym.

Foto: Federginnastica