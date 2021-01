Ginnastica artistica, proseguono le cancellazioni: stop alla Coppa del Mondo a Cottbus. Strada in salita verso le Olimpiadi

La ginnastica artistica è uno degli sport più duramente colpiti dall’emergenza sanitaria. La pandemia ha cancellato tutti gli eventi internazionali del 2020 e il nuovo anno non inizia nel migliore dei modi, perché la Federazione Internazionale ha comunicato la cancellazione di alcuni eventi di questa prima parte di stagione. Una tappa della Coppa del Mondo di specialità, in programma a Cottbus (Germania) dal 25 al 28 febbraio, non andrà regolarmente in scena e non verrà recuperata. Stesso discorso per la tappa di trampolino elastico a Baku (Azerbaijan, 13-14 febbraio) e per alcune manifestazioni di acrobatica e aerobica.

A questo punto è naturale la preoccupazione in vista di altri appuntamenti. Pensiamo alle varie gare di Coppa del Mondo. Pensiamo alla tappa di Doha (Qatar) dal 10 al 13 marzo, dove Vanessa Ferrari e Lara Mori si sfideranno per la qualificazione alle Olimpiadi. Ma pensiamo anche alla Coppa del Mondo all-around tra Stoccarda (20 marzo), Birmingham (27 marzo) e Tokyo (4 maggio) che metterà in palio sei pass a cinque cerchi (tre per sesso, l’Italia è in corsa con le donne). La situazione è tutt’altro che rosea e la strada verso Tokyo 2021 è tutta in salita per la Polvere di Magnesio, ormai ferma a livello internazionale da un anno (eccezion fatta per gli Europei pre-natalizi, a cui però le Nazioni di punta decisero di non partecipare). Approfittiamo anche per comunicare che la prima tappa della Serie A italiana andrà in scena sabato 6 marzo a Siena e non sabato 6 febbraio, come originariamente previsto.

