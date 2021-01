Ginnastica artistica, Oleg Verniaiev sospeso dalla FIG. Motivi non specificati, il Campione Olimpico non può gareggiare

Oleg Verniaiev è stato sospeso dalla Federazione Internazionale di Ginnastica. Il fuoriclasse ucraino, Campione Olimpico alle parallele pari a Rio 2016 e argento nel concorso generale ai Giochi di cinque anni fa, non potrà gareggiare a tempo indeterminato a causa di un procedimento pendente. Le ragioni non sono state rese pubbbliche e la FIG ha dichiarato che non commenterà la vicenda fin quando il procedimento sarà in corso. La dicitura “suspended”, evidenziata in colore, rosso è comparsa anche nel database della Federazione, nella sezione dedicata a tutte le licenze attive e ritirate dei vari ginnasti.

Il 27enne, Campione del Mondo sugli staggi nel 2014 e bronzo iridato nell’all-around ai Mondiali 2019, si sta preparando in vista delle Olimpiadi. Avrebbe dovuto partecipare agli Europei andati in scena poco prima di Natale a Mersin, ma formalmente aveva dovuto rinunciare a causa di un infortunio (a questo punto appare evidente che i motivi fossero altri). Gennady Sartynsky, head coach dell’Ucraina, ha affermato a Tribuna.com che Oleg Verniaiev per il momento non farà nulla. Staremo a vedere quali saranno gli sviluppi di questa vicenda, in ballo c’è il futuro agonistico di uno dei migliori atleti dell’ultimo decennio.

Foto: Lapresse