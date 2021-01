Ginnastica artistica, Lauren Hernandez e Chellsie Memmel tornano in gara dopo anni! Winter Cup da urlo

Lauren Hernandez ha annunciato ufficialmente il suo ritorno in gara. La statunitense, grande protagonista alle Olimpiadi di Rio 2016 dove vinse la medaglia d’oro con la squadra e l’argento alla trave, non si esibisce proprio da quei Giochi: quattro anni e mezzo senza ginnastica artistica a livello agonistico, anche se ha continuato ad allenarsi dopo la partecipazione a “Dancing With the Stars”. La 20enne regalerà emozioni alla Winter Cup, in programma a Indianapolis dal 26 al 28 febbraio.

La ginnasta ha chiaramente messo nel mirino le Olimpiadi di Tokyo 2021, anche se non sarà facile ottenere la convocazione in un contesto così agguerrito e di livello come quello americano. Laurie Hernandez ha comunque dichiarato di avere lavorato tanto per poter portare in gara diverse nuove difficoltà e di essere tornata in possesso di tutti gli elementi su cui faceva leva a Rio 2016.

Attenzione perché alla Winter Cup rivedremo due Campionesse del Mondo nel concorso generale: Morgan Hurd (trionfatrice nel 2017) e Chellsie Memmel, su cui c’è enorme curiosità. La grande rivale della prima parte di carriera di Vanessa Ferrari si è rimessa ufficialmente in gioco a 32 anni e dopo aver avuto due figli. L’iridata all-around del 2005 non gareggia addirittura dai Secret Classic del 2012, davvero una vita fa.