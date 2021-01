Gerwyn Price vince il Mondiale di freccette! Primo trionfo e montepremi da brividi, sconfitto Gary Anderson

Gerwyn Price ha vinto il Mondiale di freccette 2021. Il gallese ha sconfitto lo scozzese Gary Anderson per 7-3 nella finale andata in scena all’Alexandra Palace di Londra. Dopo due settimane molto serrate, la rassegna iridata riservata ai darts è giunta alla sua conclusione, spostandosi di un paio di giorni rispetto all’ormai tradizionale collocazione di Capodanno per il match che assegna il titolo.

Il 35enne nativo di Cardiff, ex giocatore di rugby union e rugby league, ha avuto la meglio in una contesa vibrante contro un grande veterano di questo sport, oggi costretto ad arrendersi a 50 anni appena compiuti. Il ribattezzato “The Iceman” ha conquistato il primo Mondiale della carriera, dopo un superlativo 2020 in cui ha portato a casa il World Grand Prix e si è spinto fino all’atto conclusivo degli UK Open. Gerwyn Price si coccola anche un ricchissimo assegno di 500.000 sterline (circa 559.000 euro) e infligge un grandissimo dispiacere al suo avversario.

Il rinominato “The Flying Scotsman” non è riuscito nell’impresa di vincere il terzo titolo all’Alexandra Palace dopo quelli del 2015 e del 2016. Il nativo di Musselburgh si è arreso proprio sul più bello, proprio come gli era successo nel 2011 e nel 2017. La testa di serie numero 3 del tabellone ha giganteggiato in lungo e in largo, non lasciando praticamente mai spazio al suo rivale nella partita decisiva. Dopo un botta e risposta nei primi due set, Price vince quattro frazioni consecutive senza apparenti difficoltà e si invola sul 5-1. Il vantaggio è importante, Anderson non riesce più a rimontare e il naturale scambio dei servizi porta il gallese verso l’apoteosi.

Foto: Shutterstock