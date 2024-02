F1, Gary Anderson sulla nuova Ferrari: “SF-24 stabile, ma la Red Bull ha più grip”

Promossa o bocciata? Non ci sono dubbi che i giudizi sulla nuova Ferrari siano molto contrastanti tra loro. Alcuni addetti ai lavori ne parlano come di un progetto consistente, altri invece di uno troppo conservativo. Quale sarà la verità? Alla prova dei fatti, nei due giorni di test di F1 in Bahrain la Rossa ha fatto vedere dei miglioramenti rispetto alla macchina dell’anno passato.

La SF-24 non pare soffrire delle medesime problematiche, specie nella gestione degli pneumatici sulla lunga durata, ma è da comprendere la qualità della sua prestazione. Il problema della scuderia di Maranello, come anche di altri, è nel fatto che la Red Bull abbia dato dimostrazione di essere molto veloce. In altre parole, le migliorie apportate non sono state stati sufficienti per essere davvero in grado di contrastare l’incedere di Max Verstappen e della RB20.

Questa è la valutazione fatta da Gary Anderson su The Race che, argomentando sulla base di quanto notato in pista, ha espresso le sue riserve sulla Ferrari: “Mi trovavo in curva-11 per osservare tutte le vetture e la macchina del Cavallino Rampante sembrava buona come assetto e costante. Tuttavia, come non mi aveva particolarmente colpito per le sue forme, credo che il grip che ha non sia allo stesso livello della Red Bull. Una considerazione avvalorata anche da quanto detto da Carlos Sainz, che dubita di avere la stessa velocità della RB20“, ha scritto Anderson.

“La SF-24 ha un buon avantreno e il posteriore è stabile, almeno sulla base di quanto si è visto in questi test, ma la Red Bull è superiore“, ha aggiunto l’ex tecnico sulla nota testata.