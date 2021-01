Freccette, Mondiali 2021: il montepremi e quanti soldi si guadagnano con questo sport. Cifre da capogiro!

All’Alexandra Palace di Londra vanno in scena i Mondiali 2021 di freccette. La Finale è in programma domenica 3 gennaio (ore 20.00) nella capitale britannica, dove verrà assegnato il primo titolo iridato del nuovo anno in ambito sportivo. In questa occasione niente atto conclusivo a Capodanno come ormai da assodata tradizione, ma tutto rinviato alla prima domenica del nuovo anno. Si preannuncia grande spettacolo con i darts e i migliori atleti del pianeta pronti a fonteggiarsi per la conquista dell’ambito trofeo.

Alle nostre latitudini questo sport viene visto come un semplice gioco da bar, ma è invece una disciplina a tutti gli effetti che comporta un certo dispendio fisico-mentale, che ha un circuito di competizioni di primissimo piano e che soprattutto ha un giro economico davvero sbalorditvo. Il montepremi complessivo dei Mondiali è di addirittura 2,5 milioni di sterline (circa 2,77 milioni di euro), quanti soldi guadagnerà il nuovo Campione del Mondo? Si parla di una cifra davvero da capogiro: 500mila sterline (circa 553mila euro). Assegno succulento per il trionfatore all’Alexandra Palace ma non si potrà lamentare nemmeno il perdente che potrà consolarsi con 200mila sterline (circa 221mila euro). Di seguito lo specchietto dettagliato con quanti soldi si guadagnano ai Mondiali 2021 di freccette.

FINALE MONDIALI FRECCETTE 2021, QUANTI SOLDI GUADAGNA IL VINCITORE?

Il vincitore guadagnerà 500mila sterline (circa 553mila euro). Il perdente si consolerà con 200mila sterline (circa 221mila euro).

Gli eliminati in semifinale si portano a casa 100.000 sterline (circa 111mila euro), mentre chi si è arreso ai quarti di finale torna a casa con 50.000 sterline.

Foto: Lapresse