Dal 16 al 17 gennaio, gli Europei 2021 di speed skating saranno di scena sull’anello di ghiaccio di Heerenveen (Olanda), punto di riferimento del pattinaggio pista lunga in questa strana annata agonistica, nella quale sul finire del 2020 non si potuto gareggiare a causa del Covid-19.

Per questo motivo, la competizione continentale sarà accompagnata da mille incognite. In casa Italia, per questo, i dubbi non mancano e purtroppo ci sono delle defezioni: Nicola Tumolero, bronzo olimpico sui 10.000 metri, e Noemi Bonazza, atleta di spicco della nuova generazione. L’azzurrina, classe ’98, ha avuto alcuni problemi fisici che le hanno impedito di essere presente sul ghiaccio dei Paesi Bassi e per questo non la vedremo all’opera nella velocità.

Un vero peccato perché Bonazza avrebbe voluto esserci, considerata "l'astinenza" agonistica per le vicende pandemiche. Ci si augura di ritrovarla nel resto delle competizioni in programma sempre ad Heerenveen.

FOTO INSTAGRAM NOEMI BONAZZA

Foto: fonte autorizzata