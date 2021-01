FOTO Carolina Kostner sfoggia una forma perfetta. Fisico scolpito tra i monti: tornerà in gara?

Carolina Kostner non ha mai comunicato di essersi ufficialmente ritirata. Dunque va ancora considerata un’atleta a tutti gli effetti. Qualche mese fa aveva dichiarato di non escludere un suo ritorno in gara, ma solo a patto di risolvere definitivamente i tanti problemi fisici che l’hanno attanagliata in questi anni.

Di sicuro l’altoatesina sta continuando ad allenarsi. L’ultimo scatto pubblicato su Instagram racconta di una pattinatrice tirata a lucido. L’azzurra si è fatta immortalare di spalle, osservando le montagne innevate all’orizzonte: una scena di per sé molto romantica e suggestiva. Carolina Kostner ha sfoggiato un fisico scolpito ed invidiabile, denotando dei glutei addirittura marmorei. “Sunshine state of mind“, il post pubblicato dalla portacolori del Bel Paese. E chissà che questo scatto non possa fungere da preludio ad un clamoroso ritorno…

FOTO: CAROLINA KOSTNER IN FORMA PERFETTA

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Kostner (@mskostner)

Foto: Lapresse