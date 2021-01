Il tedesco Sebastian Vettel sarà tra le attrazioni del Mondiale 2021 di F1. Il teutonico, terminata la storia con la Ferrari durata sei anni, ha accettato una nuova sfida, ovvero quella dell’Aston Martin (il team che fino al 2020 era noto come Racing Point). Ebbene, il progetto in se per sé è interessante, in quanto i legami con Mercedes sono importanti (motorizzazione e non solo) e la crescita nell’ultima stagione della monoposto britannica è stata esponenziale. Lo certifica il quarto posto nella classifica iridata riservata ai piloti del messicano Sergio Perez, che quest’anno correrà con la Red Bull, oltre che il medesimo piazzamento nella graduatoria dei costruttori.

“Non mi aspetto alcuna garanzia di successo in futuro, ma un duro lavoro. Dobbiamo sfruttare l’atmosfera di ottimismo della squadra mentre cerchiamo, passo dopo passo, di avvicinarci al successo. Realisticamente, la Mercedes rimarrà la grande favorita nel 2021“, le parole di Seb (fonte: gpblog.com).

Tuttavia, c’è fiducia in Sebastian e la voglia di riscattare le ultime brutte stagioni con la Rossa non manca: “Ho più esperienza rispetto al passato e credo di essere migliore rispetto ai miei anni in Red Bull. Ora abbiamo l’opportunità di scrivere un altro capitolo nella storia del Motorsport di Aston Martin. È emozionante per tutti i fan del marchio, così come lo è per la F1 e lo sport stesso“, ha sottolineato Vettel

Foto: LaPresse