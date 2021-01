F1, la nuova Aston Martin verrà presentata a febbraio

Il 2021 segnerà l’approdo nel Mondiale di F1 della Aston Martin. La storica scuderia britannica prenderà il posto della Racing Point, visto che Lawrence Stroll, dopo ave rilevato in passato la Force India, è diventato Presidente Esecutivo di Aston Martin Lagonda. I piloti saranno il figlio di Lawrence, Lance Stroll, e, soprattutto, il neoarrivato Sebastian Vettel. Il tedesco è reduce da una stagione di addio molto deludente in Ferrari e cerca il riscatto in questa nuova avventura con la macchina britannica.

La nuova Aston Martin verrà presentata in febbraio. Queste le parole di Lawrence Stroll: “La F1 è una piattaforma estremamente potente che giocherà un ruolo chiave nella strategia di Aston Martin e nel percorso evolutivo dell’azienda. È uno sport veramente globale, con un pubblico enorme che crediamo possa aiutare a far brillare ulteriormente il marchio e aumentare ulteriormente la sua desiderabilità in tutto il mondo”.

Un commento anche di Otmar Szafnauer, CEO e Team Principal: “Abbiamo avuto quasi un anno per prepararci e raggiungere questo momento e non vediamo l’ora di vedere la reazione quando finalmente sveleremo la nostra nuova identità come Aston Martin Formula One Team”.

Foto LaPresse