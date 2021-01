Giornata storica per la Scuderia Ferrari e, ancor di più, per Maya Weug. La pilota sedicenne, di padre olandese e padre belga, che vive in Spagna, è infatti la vincitrice di “Girls on Track – Rising Stars”, il programma lanciato dalla Fia Women in Motorsport Commission. Con questo successo si è aggiudicata la possibilità di entrare a far parte della Ferrari Driver Academy.

Le sue parole riportate da La Gazzetta dello Sport: “È qualcosa di irreale, è tutta la vita che sogno un momento come questo, renderò la Ferrari orgogliosa”.

“È un momento storico che ci riempie di orgoglio e di gioia: è stata un’esperienza bellissima, ho visto queste ragazze impegnarsi al massimo per raggiungere il traguardo. Sono sicura che tante altre adesso cecheranno di imitarle” il commendo di Michèle Mouton, presidente della commissione Women in Motorsport della Fia.

Foto: Lapresse