F1, lo sponsor Mission Winnow sulla Ferrari SF21? La Rossa potrebbe gareggiare con questo marchio

Siamo nella fase pre-stagionale del Mondiale 2021 di F1 e, come è noto, la pandemia ha un po’ cambiato il quadro della situazione, con il primo appuntamento che sarà in Bahrain dal 28 marzo e il round in Australia posticipato, tenendo conto dell’inserimento di Imola e di una prova in Cina in forte dubbio.

In un clima di totale incertezza, le squadre cercano in qualche modo di far quadrare i conti, ricordando l’introduzione a partire da quest’anno del noto Budget Cap, ovvero il tetto di spesa. La Ferrari ha affrontato piuttosto seriamente questo argomento e in merito ai propri partner vi potrebbe essere una novità: la nuova Rossa, infatti, potrebbe sfoggiare lo sponsor Mission Winnow sulla propria livrea. A fare questa rivelazione è stato Tommaso di Giovanni, Vice Presidente di Global Communications presso Philip Morris International, che in una intervista rilasciata a RaceFans, ha dichiarato: “Mission Winnow non ha l’obiettivo di promuovere nessun prodotto, tanto meno un marchio, ma di incoraggiare il dialogo verso un cambiamento positivo: per noi e per gli altri. A breve annunceremo i nostri piani per la prossima stagione. La nostra presenza come marchio dipenderà da numerosi fattori, principalmente in base alle leggi vigenti nei vari Stati che ospiteranno il Circus“.

Giova ricordare che Philip Morris International, azienda leader mondiale nel campo del tabacco, non può promuovere i propri prodotti, visto e considerato che dal 2007 in F1 questo è stato esplicitamente vietato. Spetterà alla FIA esprimere una posizione e quale che sia la sua decisione le polemiche potrebbero non mancare.

Foto: LaPresse