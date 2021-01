Non è stato il migliore dei modi con cui il russo Nikita Mazepin si è approcciato a quella che sarà la sua prima annata in F1, tra le fila del Team Haas. Nikita, infatti, è finito al “centro della scena” per un video postato sui social in cui palpeggiava la modella Andrea D’Ival in auto con lui. La ragazza, poi, aveva affermato che si trattava solo di uno scherzo, seppur di cattivo gusto, scusandosi con tutti. Il gesto, però, non è stato troppo gradito dai vertici della scuderia statunitense, che però ha deciso di confermare l’ingaggio di Mazepin.

A chiarire ancor meglio la posizione della squadra americana è stato il Team Principal Günther Steiner che, in un’intervista concessa a The Race, ha approfondito alcuni temi importanti: “Ha fatto qualcosa che non avrebbe dovuto fare. Si è scusato e sa che aveva sbagliato. Ora dobbiamo fare in modo che certi errori non si ripetano e dovremo lavorare in questa direzione“, ha sottolineato Steiner.

Mazepin, a detta del Team Principal, si è assunto le proprie responsabilità. Tuttavia, se certe situazioni dovessero ripetersi la scuderia prenderà dei provvedimenti importanti. Il comportamento fuori e dentro la pista ha fatto spesso discutere, ricordando alcuni episodi in F2, e Steiner sa di dover essere molto abile nell’opera di gestione, cosciente poi di avere dall’altra parte del box un’altra grande attrazione del Mondiale 2021, ovvero il tedesco Mick Schumacher.

Foto: LaPresse