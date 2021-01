F1, GP Cina 2021 vicino al rinvio: gli organizzatori propongono il posticipo del weekend a Shanghai

Dubbi e perplessità. La pandemia Covid-19 ci ha ormai abituato a vivere la nostra quotidianità con l’incertezza. Un aspetto non proprio trascurabile per chi deve programmare eventi e preoccuparsi della loro gestione. In un contesto critico come questo, il calendario del Mondiale 2021 di F1, formato da 23 GP, potrebbe subire dei mutamenti proprio in relazione all’emergenza sanitaria.

Oltre al GP d’Australia, previsto il 21 marzo e decisamente in bilico, anche la prova in Cina (9-11 aprile), potrebbe essere posticipata. Sono questi almeno i segnali che arrivano dagli stessi organizzatori del round a Shanghai. “Siamo stati in contatto con gli organizzatori della Formula 1 quasi ogni settimana e nonostante il calendario sia già stato pubblicato credo che sia molto difficile che la gara possa svolgersi regolarmente ad aprile”, ha dichiarato Yibin Yang, general manager del promoter Juss Event, secondo quanto riportato dalla Reuters.

E quindi si potrebbero aprire degli scenari diversi a seconda se ci sarà un posticipo o una vera e propria cancellazione, come accaduto nel 2020, quando non si corse all’Albert Park di Melbourne e in terra cinese. Non resta che attendere le decisioni ufficiali dai gestori del Circus. Da questo punto di vista, crescono le quotazioni di vedere Imola (il 25 aprile al posto del Vietnam) e Portimao (al posto di uno dei due appuntamenti citati) nel calendario 2021.

Foto: LaPresse