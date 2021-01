Carlos Sainz Jr. non dimentica. Lo spagnolo, che si sta preparando al prossimo test con la Ferrari (girerà a fine gennaio con la SF71 H del 2018 per entrare in feeling con il team di Maranello) è consapevole delle difficoltà e anche di aver lasciato una squadra come la McLaren che nelle ultime stagioni è molto cresciuta.

La monoposto di Woking, infatti, si è dimostrata veloce e ben sostenuta dai tecnici e dai tue piloti (Sainz e Lando Norris). Un progetto nato bene, suggellato dal terzo posto nella classifica dei costruttori nel 2020, che potrebbe diventare decisamente interessante già a partire da quest’anno, dal momento che la monoposto britannica sarà motorizzata Mercedes. Un aspetto importante che potrebbe risultare funzionale all’evoluzione della macchina che nel 2022 potrebbe davvero spiccare il volo.

A essere convinto di questo è Sainz Jr. che, intervistato da Motorsport-Total.com, ha espresso una valutazione su quanto fatto in McLaren: “So quanto lavoro è stato fatto per migliorare la vettura e quanto sia forte il gruppo. Penso che il team sia preparato e si farà trovare pronto soprattutto per il 2022, quando ci sarà il cambio regolamentare. McLaren credo sarà tra le squadre da battere nel prossimo futuro. Sono orgoglioso di aver fatto parte di questo team e conserverò un bel ricordo“, le parole di Carlos.

Sainz Jr., quindi, si appresta ad affrontare la sua ex scuderia da avversario, con la responsabilità di correre per un marchio molto prestigioso e con l’idea che servirà un percorso similare a quello fatto a Woking per ridestare il Cavallino Rampante.

Foto: LaPresse