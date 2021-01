Davide Brivio lascia la Suzuki e diventa CEO di Alpine Renault! Clamoroso trasferimento nel mondo dei motori

L’universo dei motori è scosso da una clamorosa bomba di mercato in questa giornata dell’Epifania. Si tratta di un’indiscrezione ma, come confermano diversi media, la conferma ufficiale dovrebbe arrrivare già tra domani e venerdì: Davide Brivio lascerà la Suzuki, con cui ha vinto il Mondiale MotoGP 2020 insieme allo spagnolo Joan Mir, e approderà in F1, diventando il CEO di Alpine Renault! Un’operazione segretissima fino a questa mattina e di cui non era davvero trapelato nulla fino alle ultime ore: il manager brianzolo lascerà la scuderia giapponese e l’universo delle due ruote, prendendo le redini della formazione francese che spera di essere competitiva nella massima categoria automobilistica.

Brivio prenderà dunque il posto di Cyril Abiteboul, che lascerà la carica di direttore generale ricoperta fin dal 2014. Marcin Budkowski sarà invece il nuovo team principal. Alpine è lo storico marchio di Renault e torna in F1 proprio in occasione del campionato 2021, riabbracciando Fernando Alonso al volante. Davide Brivio conferma il suo enorme valore: il 57enne, dopo una carriera in Yamaha tra Superbie e MotoGP (nel 2004 fu il grande artefice del passaggio di Valentino Rossi a Iwata), è passato in Ducati (sempre accanto al Dottore) e poi in Suzuki, riportandola al titolo iridato dopo vent’anni.

