Dakar 2021, risultati prologo. Al-Attiyah vince tra le auto, Brabec festeggia tra le moto. Domani si inizia sul serio

A Jeddah è andato in scena il prologo della Dakar 2021, il rally raid più famoso, prestigioso e massacrante al mondo. In Arabia Saudita motori accesi per 11 chilometri attorno alla città che si affaccia sul Mar Rosso, tutt’altro che impegnativi ed esigenti su un percorso sabbioso. Va però precisato che l’esito di questa prova non conterà per la classifica generale, ma ha semplicemente stabilito le posizioni di partenza per la tappa di domani.

Il qatarino Nasser Al-Attiyah ha messo il proprio sigillo tra le auto. Il 50enne, vincitore nel 2011, 2015, 2019, si è imposto col tempo di 5’48”, riuscendo così ad avere la meglio sull’arabo Yazeed Al Rajhi di 8” e sul polacco Jakub Przygonski di 12”. Quattro Toyota davanti a tutti, visto che l’olandese Ten Brinke è in quarta posizione (a 14”). I francesi Sebastian Loeb (Hunter) e Stephane Peterhansel (Mini) hanno chiuso in ottava e undicesima posizione, attardati di 17” e 19”. Lo spagnolo Carlos Sainz, campione dodici mesi fa, ha fatto un po’ di fatica al volante della sua Mini ed è ventesimo a 36”.

Tra le moto si è ripartiti da dove ci si era fermati: lo statunitense Ricky Brabec è davanti a tutti. Il campione in carica ha vinto in sella alla sua Honda col tempo di 6’01”, avendo la meglio sullo spagnolo Joan Barreda (Honda) di 6” e sull’australiano Daniel Sanders (KTM) di 13”. Il cileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) e l’australiano Toby Price (KTM), rispettivamente secondo e terzo nella passata edizione, hanno chiuso in ottava e nona posizione a 22” di ritardo dal leader. Dominio totale della Yamaha tra i quad, la scuderia giapponese occupa le prime tredici posizioni. Il migliore è stato il francese Giroud in 7’35”, a un solo secondo l’argentino Andujar mentre il polacco Wisniewski è terzo a 4”. Nel pomeriggio italiano ci sarà spazio per i camion.

Foto LM-LPS/DPPI/Florent Gooden