Dakar 2021, Pierre Charpin gravissimo in ospedale: sta lottando per la vita dopo una caduta

Gravissimo incidente alla Dakar 2021. Nel corso della tappa odiena, infatti, Pierre Cherpin è graduto gravemente, ha perso conoscenza ed è stato trasportato all’ospedale di Sasaka. Il centauro francese sta lottando per la vita, dopo che l’equipe medica lo ha sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. Il pilota dell’Husqvarna, in gara con la tabella numero 111, è alla sua quarta partecipazioine al rally raid più importante e prestigioso al mondo.

Pierre Cherpin è un’imprenditore di mezza età (ha 52 anni) e si era iscritto all’Original by Motul con una Husqvana 450, correndo senza alcuna assistenza. La sua ultima Dakar risaliva al 2015, aveva scelto di tornare quest’anno per provare una nuova esperienza in Arabia Saudita. Oggi è caduto al km 178, i soccorsi sono stati immediati e ora sta lottando in un letto di ospedale. La speranza è che tutto vada per il meglio.

Pierre Cherpin si è sempre raccontato in questo modo: “Sono un dilettante, non sono alla Dakar per vincere o per salire sul podio, ma per vivere un’avventura, per scoprire paesaggi che non avrei mai avuto l’opportunità di vedere. Nel 2015 in Bolivia avevo molto freddo, ho sofferto molto. Ho deciso di tornare dopo qualche anno e so che spesso mi dirò: ‘ma cosa ci fai qui?’. In realtà tutto è esaltante: guidare una moto da corsa, vivere la tua passione e partecipare a questo evento che è diverso da qualsiasi altro”.

