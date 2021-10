Danilo Petrucci si prepara per una nuova sfida dopo il Mondiale 2021. Il nostro connazionale si appresta a lasciare la MotoGP per gareggiare l’edizione 2022 della Dakar, una delle competizioni più dure ed estenuanti al mondo.

L’attuale portacolori della KTM ha rivelato il suo piano di avvicinamento alla manifestazione che si svolgerà nei primi giorni dell’anno in Medio Oriente. L’Arabia Saudita sarà ancora protagonista dopo il successo delle ultime due edizioni.

Il nativo di Terni ha rilasciato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Prima di Misano andrò a fare un corso a Barcellona da Jordi Viladoms. Dovrò seguire una scuola dove si imparano i regolamenti e tutto quello che serve per la navigazione. Saranno due giorni di teoria e due giorni di pratica”. Il team manager della KTM si prepara per insegnare all’italiano tutti i dettagli per una sfida oltremodo complessa.

L’ex alfiere della Ducati ha continuato dicendo: “Il test sulla moto avverrà prima di Portimao. Simuleremo il deserto, non so ancora quando effettuerò la prova. Il vero allenamento inizierà dopo la fine del campionato”. L’impegno non dovrà infatti interagire con gli ultimi impegni del Motomondiale che dopo Misano (GP Emilia Romagna) si sposterà a Portimao (Portogallo) e Valencia (Spagna) per gli ultimi round.

Foto: MotoGP Press