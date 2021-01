Dakar 2021, Manuel Andújar si laurea campione tra i quad, passerella finale per KAZAN-MASTER

Cala il sipario sulla 43^ edizione della Dakar per quanto riguarda quad e camion. Tra le ‘americano Pablo Copetti (MX DEVESA BY BERTA) vince l’ultima frazione concludendo l’itinerario odierno in 3H 11′ 30”. Lo statunitense precede al traguardo l’argentino Manuel Andújar (7240 Team) che per la prima volta si laurea campione tra i quad.

Il sudamericano, secondo oggi davanti al polacco Kamil Wisniewski (Orlean Racing), conclude l’evento arabo con un gap di 33′ 44” su Giovanni Enrico (Enrico Racing). Quest’ultimo, grazie ai problemi meccanici di ieri del francese Alexandre Giroud (Giroud Racing), termina al secondo posto la corsa davanti al già citato Copetti.

Nuova affermazione tra i camion per Martin Macik #503 (BIG SHOCK RACING), assoluto protagonista in questi ultimi giorni. Il pilota ceco precede di soli 4 secondi Dmitry Sotnikov #507, al comando dal primo all’ultimo chilometro della graduatoria overall. Il russo di KAZAN-MASTER precede all’arrivo il teammate Anton Shibalov #501. Dmitry Sotnikov/Ruslan Akhmadeev/Ilgiz Akhmetzianov regalano alla Russia il quinto successo consecutivo in questa speciale manifestazione, un record assoluto nella storia di questa corsa.

