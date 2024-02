LIVE Superbike, GP Australia 2024 in DIRETTA: gara-1, inizia la caccia a Bautista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Australia 2024, Bautista cerca la prima affermazione.

Eccoci all’appuntamento inaugurale della stagione Superbike 2024, che si terrà nella magnifica cornice di Phillip Island. Con l’inizio di quest’anno, assistiamo a una vera e propria svolta con un mercato trasferimenti da record ha visto scambi importanti: Toprak Razgatlioglu passa da Yamaha a BMW, Jonathan Rea da Kawasaki a Yamaha, affiancando Locatelli, mentre in Ducati Aruba arriva il nuovo campione del mondo Supersport, Bulega, che condividerà il garage con Alvaro Bautista.

Kawasaki KRT integra Bassani al fianco di Lowes, promuovendolo a pilota ufficiale. Tra le squadre indipendenti, tutti gli occhi sono puntati su Andrea Iannone che fa il suo grande ritorno in pista con la Ducati di GoEleven, mentre Petrucci continua con Ducati Barni, confermando le ottime prestazioni della scorsa stagione. Motocorsa, invece, affida la sua potente Panigale a Rinaldi. Inoltre, il team MarcVDS amplia il proprio impegno nel WSBK, schierando una Ducati per Sam Lowes, che lascia il mondiale Moto2 per passare alle derivate di serie.

Evento: Superbike, GP Australia

Data: 24/02/2024

Ore: Gara-1 06.00

Dove vederla: Sky Sport MotoGP, TV8 e Sky Sport Uno.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Superbike, GP Australia 2024: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio di gara-1 alle 06.00. Buon divertimento!