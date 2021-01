Dakar 2021: i piazzamenti finali di tutti gli italiani. La migliore è Camelia Liparoti tra i prototipi leggeri

Si è chiusa a Jeddah la 43^edizione della Dakar. Auto, moto, prototipi leggeri, camion e quad terminano le fatiche di due settimane estenuanti nel deserto dell’Arabia Saudita. Scorrendo le classifiche, sono 7 gli italiani che sono riusciti a completare tutto l’itinerario previsto, iniziato il 3 gennaio sempre da Jeddah.

Camelia Liparoti, seconda classificata tra prototipi leggeri (T3), vince la ‘gara degli italiani’. L’unica donna iscritta in questa realtà, alfiere di YAMAHA POWERED BY X-RAID TEAM, completa la Dakar con un ritardo di 02H 11′ 23” dal ceco Josef Maverick (BUGGYRA ZERO MILEAGE RACING).

Tra le moto, nella categoria Original by Motul, serie che non prevede alcun tipo di assistenza tecnica per tutta la durata della corsa, Cesare Zacchetti completa il percorso al settimo posto in 67H 08′ 39” con un margine di + 12H 04′ 16′ dal vincitore, il lituano Arunas Gelazninkas (ZIGMAS DAKAR TEAM). Da sottolineare anche l’undicesimo posto finale dell’esperto Franco Picco. All’età di 65 anni il vicentino si è difeso alla grande ed ha saputo concludere la sua esperienza tra i migliori 15 al mondo.

Rimanendo nella speciale classifica legata alle moto, segnaliamo il ritiro di David Cominardi, Angelo Pedemonte, Giovanni Stigliano, Tiziano Interno, Lorenzo Piolini e Francesco Catanese.

Tra le auto, David Giovanetti non è riuscito a completare l’evento. Il co-pilota del francese Marco Piana ( Xtremeplus Polaris Toyota) ha alzato bandiera bianca dopo l’undicesima estenuante prova, la più lunga in calendario. Anche nella classifica dei quad non troviamo la nostra bandiera. Evidenziamo però la mancanza di centauri italiani nella categoria vinta dall’argentino

Manuel Andújar (7240 Team).

Si è chiusa ad una prova dal termine la l’avventura di Orobica Raid tra i camion. Paolo Calabria/ Loris Calubini /Mauro Grezzini e Giulio Verzeletti/Giuseppe Fortuna/Luca Lorenzato non sono riusciti a raggiunge la meta di Jeddah. I due equipaggi italiani si sono difesi in una realtà che ha visto dominare i russi di KAZAN MASTER.

Nella speciale categoria SSV (T4) solo Paolo Ceci ha completato la prova. Il navigatore dell’arabo Khalifa Al Attiyahs (SOUTH RACING CAN-AM ) termina al nono assoluto la Dakar 2021. La formazione #442 ha dato battaglia fino al traguardo, rimontando secondi preziosi nella penultima frazione. Segnaliamo purtroppo il ritiro di Michele Cinotto/Fulvio Zini, Ferdinando Brachetti Peretti e del navigatore navigatore Manuel Lucchese, iscritto con il qatariota Alkuwari.

Due gli equipaggi italiani hanno concluso la Dakar per quanto riguarda la speciale categoria classic, riservata a vetture e camion che hanno corso prima del 2000. Settimo posto conclusivo per Luciano Carchieri e Roberto Musi (Nissan Patrol), costanti per tutto il percorso previsto. Penultimo posto invece per Roberto Camporese e Umberto Fiori (Peugeot 504 Pick-Up).

Foto; LM-LPS/DPPI/Eric Vargiolu