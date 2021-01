Dakar 2021, i favoriti tra i camion: Andrey Karginov, Andrey Mokeev ed Igor Leonov cercano il bis

Manca sempre meno all’inizio della Dakar 2021. Dal deserto dell’Arabia Saudita tutto è pronto per la 43^ edizione di una delle prove più affascinanti e faticose del motorsport. Oltre alle più note moto e macchine non possiamo non soffermarci sui camion.

La Russia è lo Stato da battere alla vigilia dell’evento che ci apprestiamo a vivere. Le ultime quattro affermazioni hanno preso la via di Mosca con delle schiaccianti prove. Andrey Karginov, Andrey Mokeev ed Igor Leonov hanno dominato la scena nel 2020 e sono pronti a confermarsi nel deserto arabo.

Tra le dune e gli insidiosi sentieri rocciosi dell’Arabia Saudita, i russi dovranno vedersela con 41 agguerriti avversari. Tra i principali outsider del KAMAZ – MASTER #500 spiccano due equipaggi italiani.

OROBICA RAID si presenta ai nastri di partenza con due camion e sei nostri connazionali.

Paolo Calabria, Loris Calubini e Mauro Grezzini saliranno sul veicolo #527, mentre Marino Mutti, Giulio Verzeletti e Giuseppe Fortuna si contenderanno il successo con il #535. Tutto può succedere in una manifestazione così imprevedibile ed una Top10 potrebbe essere alla portata per i nostri rappresentanti. L’Italia non vince la Dakar nella categoria dei camion dal 1993, edizione siglata da Francesco Perlini, Giorgio Albiero e Claudio Vinante.

Foto: LaPresse