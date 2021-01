Dakar 2021, i favoriti tra i quad. Cavigliasso punto di riferimento, Giroud avversario più temibile

Ormai ci siamo, domani sarà il grande giorno della partenza della Dakar 2021. Il rally raid più famoso e importante al mondo comincia da Gedda con un prologo, per poi entrare definitivamente nel vivo a partire da domenica 3 gennaio con la prima stage vera e propria. Si gareggia per il secondo anno di seguito in Arabia Saudita, anche se il percorso sarà quasi completamente inedito (tra l’80 ed il 90% rispetto al 2020). Saranno 12 le prove cronometrate previste, con una sola giornata di riposo in programma il 9 gennaio, per un totale di 7.646 complessivi da percorrere (di cui 4.767 competitivi e 2.879 di trasferimento).

Grande attesa nella categoria quad per il ritorno in gara alla Dakar del fuoriclasse argentino Nicolas Cavigliasso, dominatore incontrastato dell’edizione 2019 a caccia del secondo trionfo in carriera dopo aver saltato il primo rally disputato in Arabia Saudita. Per il 29enne nativo di Cordoba si tratta della terza apparizione assoluta alla Dakar, ma è di fatto l’unico pilota presente ai nastri di partenza (di questa categoria) già capace di vincere in passato almeno una volta la “Maratona del Deserto”.

Cavigliasso è indiscutibilmente il grande favorito per il successo nella generale, ma non mancano gli avversari pronti ad approfittare di un suo eventuale passo falso in modo da giocarsi fino in fondo il primato nell’overall. Assenti il campione in carica Ignacio Casale (iscritto alla manifestazione nella categoria camion), il francese Simon Vitse (secondo classificato nel 2020, in gara quest’anno tra le auto come co-pilota di Dominique Housieaux) ed il forte polacco Rafal Sonik (vincitore nel 2015, terzo l’anno scorso).

L’avversario più credibile di Cavigliasso in ottica overall è senz’ombra di dubbio il transalpino Alexandre Giroud, in grande spolvero nella Dakar 2020 con una vittoria di tappa prima di doversi ritirare alla settima stage mentre si trovava in seconda piazza assoluta nella generale. Può essere ritenuto un possibile favorito anche il polacco Kamil Wisniewski, 5° nel 2020 in Arabia Saudita alla sua quarta partecipazione in carriera. Da non escludere eventuali inserimenti nelle posizioni di vertice anche da parte dei sudamericani Manuel Andujar (argentino, 5° nel 2019 e 4° nel 2020), Giovanni Enrico (cileno, vincitore di una tappa nella passata edizione) e Pablo Copetti (argentino, 3° nel 2017).

Foto: Lapresse