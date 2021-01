Cremona-Olimpia Milano oggi: orario, tv, programma, streaming recupero Serie A basket

Vanoli Cremona e Olimpia Milano tornano in campo a stretto giro rispetto a domenica, in un orario decisamente inusuale che il martedì regala a causa delle contingenze di Eurolega della formazione di Ettore Messina.

Si decide l’ingresso o meno in Coppa Italia della formazione di Paolo Galbiati, fino a questo momento la sorpresa più imprevedibile, viste le premesse dello scorso luglio e l’iscrizione in Serie A avvenuta quasi all’ultimo istante disponibile. La sfida è stata rinviata rispetto alla sua collocazione originaria, quella dello scorso 10 gennaio, a causa della nevicata su Madrid che ha costretto Milano a fare i salti mortali per rientrare in città. Curiosamente, nell’ultima edizione della Serie A portata del tutto a termine, le due squadre sono arrivate allo stesso punto dei playoff: la semifinale.

Il match tra Vanoli Cremona e Olimpia A|X Armani Exchange Milano, valido come recupero della 15a giornata di Serie A 2020-2021, vedrà la palla a due alzarsi alle ore 17:00. Sarà possibile seguire il match in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

VANOLI CREMONA-OLIMPIA MILANO, SERIE A 2020-2021: PROGRAMMA

MARTEDI’ 19 GENNAIO

Ore 17:00 Vanoli Cremona-A|X Armani Exchange Milano

VANOLI CREMONA-OLIMPIA MILANO, SERIE A 2020-2021: STREAMING

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Credit: Ciamillo