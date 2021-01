Fabio Aru è pronto per il suo grande esordio con la maglia della Qhubeka-Assos. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha incominciato ufficialmente la nuova avventura con la squadra sudafricana da poco più di 24 ore e domani farà il suo debutto in gara: domenica 3 gennaio (ore 14.15) sarà impegnato nel Ciclocross di Cremona e potrà così sfoggiare la nuova casacca, proseguendo nel suo percorso di rinascita dopo tre stagioni estremamente difficili con la maglia della UAE Emirates. Il sardo è reduce da due corse nel fango: quarto posto soddisfacente ad Ancona lo scorso 27 dicembre, 15ma posizione e tanta fatica a San Fior il 29 dicembre. La settimana del rilancio nel ciclocross si concluderà in Lombardia, dove il 30enne spera ovviamente di trovare buone sensazioni e di fare bella figura.

Fabio Aru impreziosisce la startlist Trofeo Città di Cremona – Memorial Baccin Edoardo e Baraldi Claudia. Si tratta di una prova di carattere nazionale, orrganizzata dal Vélo Club Cremonese B&P Recycling. Si correrà nella campagna cremasca fuori Montodine, nonostante una fitta nevicata che ha complicato la vita agli organizzatori e che ha imbiancato il percorso. Grande lavoo per togliere la neve, permettendo così di arrivare sul sito di gara. Il tracciato è comunque pieno di neve, andrà pulendosi con i passaggi delle gare precedenti a quella Open maschile.

Fabio Aru è particolarmente motivato e ha trovato il sorriso nelle ultime uscite, dichiarando a Tuttobiciweb che forse non sarà l’ultima gara di crross: “Spero di fare ancora qualche corsa, perché non avete idea di quanto mi stia divertendo. Sono felice di correre, con la testa libera e il cuore leggero. Sono tornato in un ambiente che considero la mia famiglia“. E c’è anche un’ipotesi di convocazione per il Mondiale di fine mese: “Ho letto di questa cosa, ma col CT non ho ancora parlato. Vediamo, chiaramente è suggestiva, ma ne devo anche parlare con la mia nuova squadra“. Di seguito la foto del percorso innativo (scatto degli organizzatori) e il programma di gara.

PROGRAMMA CICLOCROSS CREMONA CON FABIO ARU:

DOMENICA 3 GENNAIO:

09.00 Gara esordienti maschile (secondo anno)

09.45 Gara esordienti maschile (primo anno)

10.30 Gara allievi maschile (primo anno)

11.00 Gara allievi maschile (secondo anno)

13.15 Gara Open femminile, juniores maschile e juniores femminile

14.15 Gara Open maschile (con Fabio Aru)

Foto: Alessandro Billiani/Treviso MTB