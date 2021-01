Il secondo classificato dell’ultima Freccia Vallone, il transalpino Benoit Cosnefroy, aveva in programma di fare il suo esordio stagionale all’Etoile de Besseges. Il giovane francese, tuttavia, dovrà rinunciare a prendere parte alla gara di cui sopra, della quale, peraltro, è il campione in carica. Il motivo è presto detto: da qualche giorno, stante quanto riportato da un comunicato della sua squadra, l’Ag2r, il corridore è fermo ai box per un problema al ginocchio.

Verosimilmente, dunque, per vedere in corsa il vincitore del Mondiale U23 di Bergen 2017 dovremmo aspettare marzo. Gli esami fatti da Cosnefroy non hanno rilevato lesioni, ma l’atleta è stato comunque costretto a perdere giorni d’allenamento preziosi e farlo esordire prima che recuperi completamente da questo problema fisico potrebbe essere controproducente.

Foto: Lapresse