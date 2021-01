Simon Yates potrebbe disputare sia il Giro d’Italia che il Tour de France in prospettiva dei Giochi Olimpici di Tokyo. Il britannico del Team BikeExchange, ex Mitchelton-Scott, è più che mai pronto a vendicare un 2020 che nella sua prima parte gli ha sorriso, per poi girargli le spalle sul più bello durante la Corsa Rosa, che ha dovuto lasciare in seguito alla sua positività al Covid-19.

“Stiamo solo aspettando il percorso del Giro, ma abbiamo una buona idea di quello che stiamo facendo – queste sono state le dichiarazioni che ha rilasciato il ds del Team BikeExchange Matt White a Cyclingnews, per poi aggiungere – Sappiamo cosa farà Simon il prossimo mese. Farà la Volta a la Comunitat Valenciana e la Tirreno-Adriatico. Una volta che avremo visto il percorso del Giro prenderemo una decisione. È molto probabile che farà sia il Giro che il Tour, ma il ruolo lo decideremo più avanti”.

Yates ha vinto la Vuelta a España nel 2018 e ha primeggiato al Giro d’Italia fino agli ultimi giorni di gara. Successivamente, nel 2019, ha chiuso la Corsa Rosa all’ottavo posto senza poi potersi ripetere al Tour. La storia dello scorso anno è più che mai recente, a partire da una Tirreno-Adriatico letteralmente dominata che ha fatto ben sperare per il Giro. Un’illusione, una delusione la cui colpa è soltanto del Covid-19, che lo ha mandato fuori gara assieme a tutta la sua Mitchelton-Scott.

“Un grande obiettivo per Simon sono i Giochi Olimpici, e non credo che vedremo qualcuno fare classifica generale sia al Giro che al Tour per poi andare alle Olimpiadi e puntare al podio – ha aggiunto White – Abbiamo già visto che Mikel Landa ha alzato la mano per entrambi come Vincenzo Nibali. Anche Bauke Mollema e tanti altri. Penso che tutti questi corridori , incluso Simon, una volta che avranno visto i dettagli del percorso del Giro, prenderanno di mira uno dei due. Alcuni potrebbero puntare sul Giro e soltanto dopo capire la possibile condizione per il Tour”.

Foto: Lapresse